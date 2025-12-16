Έξι νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού. Όπως τόνισε, η στέγη αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής, όχι μόνο για τους νέους, αλλά και για τα νοικοκυριά που βλέπουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους να κατευθύνεται στο ενοίκιο.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η Πολιτεία αντιδρά», ανακοινώνοντας μέτρα που στοχεύουν κυρίως στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, τόσο μέσω ανακαινίσεων όσο και μέσω θεσμικών αλλαγών.

1. Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κλειστών κατοικιών

Κεντρικός άξονας των ανακοινώσεων είναι ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών και κλειστών ακινήτων, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης, με ανώτατο ποσό επιδότησης τις 36.000 ευρώ.

Το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίες που σήμερα παραμένουν ανενεργές.

2. Επιστροφή δύο ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς εκτός μεγάλων πόλεων

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν εκτός των αστικών κέντρων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, το κράτος θα επιστρέφει δύο ενοίκια τον χρόνο, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η παραμονή τους σε περιοχές με αυξημένο στεγαστικό κόστος.

3. Αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές

Το τρίτο μέτρο αφορά τη δημιουργία τοπικών σχεδίων αξιοποίησης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Στόχος είναι η μετατροπή τους σε κατοικίες για δημόσιους υπαλλήλους, καλύπτοντας ένα χρόνιο πρόβλημα στέγασης σε απομακρυσμένες περιοχές.

4. Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επέκταση των υφιστάμενων περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου ισχύει απαγόρευση, προβλέπεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης ενός ακινήτου που λειτουργεί ως Airbnb, αυτό θα διαγράφεται αυτομάτως από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

5. Κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στην προσιτή στέγη

Ανακοινώθηκε επίσης νέο πλαίσιο κινήτρων για τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την ανάπτυξη κατοικιών αποκλειστικά προς ενοικίαση. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να ανεγείρουν νέα διαμερίσματα ή να μετατρέπουν υφιστάμενα κτίρια, με υποχρέωση μίσθωσης για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Τα μισθώματα θα εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος, ενώ το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά, ώστε να διασφαλίζεται η προσιτότητα.

6. Ταχεία μετατροπή ακινήτων σε κατοικίες

Το έκτο μέτρο αφορά πολεοδομική ρύθμιση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που θα επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων σε κατοικίες. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα μπορούν να εντάσσονται σε καθεστώς ιδιωτικών επενδύσεων, με βασικό κίνητρο την έκπτωση φόρου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το στεγαστικό «μία από τις βασικές προκλήσεις της εποχής», επισημαίνοντας ότι τα νέα μέτρα εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική για τη στήριξη των νέων, των εργαζομένων και των νοικοκυριών που πιέζονται από το αυξημένο κόστος στέγασης.

