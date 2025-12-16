Την πρόσθετη οικονομική στήριξη των αγροτών μέσω της ανακατανομής πόρων της βασικής ενίσχυσης παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στη Βουλή κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έκτακτη ενίσχυση συνολικού ύψους 160 εκατ. ευρώ, η οποία προέρχεται από αδιάθετα κονδύλια και κατευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, 80 εκατ. ευρώ θα δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας, μέσα από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Παράλληλα, άλλα 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς, ως στήριξη απέναντι στις δυσκολίες της τρέχουσας συγκυρίας.

Όπως σημείωσε, η ανακατανομή αυτή «αποδεικνύει ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με σαφές κοινωνικό πρόσημο».

Πρόσθετα μέτρα στήριξης στον αγροτικό τομέα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι, στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εξετάσει και επιπλέον παρεμβάσεις, πάντα με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Μεταξύ των μέτρων που ανέφερε περιλαμβάνονται:

- η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, χωρίς δυνατότητα αθέμιτων πρακτικών,

- πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες,

- η δημιουργία νέου συστήματος ενισχυμένης κάλυψης από τον ΕΛΓΑ.

Πληρωμές 3,8 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι καταβάλλονται σήμερα 490 εκατ. ευρώ προς τους αγρότες, ενώ έως το τέλος του έτους θα δοθούν επιπλέον 600 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των πληρωμών στα 3,8 δισ. ευρώ.

Υπενθύμισε, επίσης, τις παρεμβάσεις των προηγούμενων ετών, όπως:

- τη μείωση του ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια,

- τη μείωση της φορολογίας των αγροτών,

- την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο,

- τις αποζημιώσεις για τις ζημιές από τον Daniel,

- και την καταβολή, για πρώτη φορά, του Αποζημιωτικού Μέτρου 23.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, όμως η κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα της ελληνικής γεωργίας», προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτών.

Απάντηση στην αντιπολίτευση για εξωτερική πολιτική και οικονομία

Αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης περί δήθεν περιθωριοποίησης της Ελλάδας στην εξωτερική πολιτική, ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για πλήρη διάψευση αυτών των ισχυρισμών, υπενθυμίζοντας:

- τη συμφωνία με τη Chevron, η οποία –όπως είπε– ακυρώνει στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο,

- τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τα οικολογικά πάρκα στο Αιγαίο,

- το πρόγραμμα SAFE για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αμυντικών εξοπλισμών, επισημαίνοντας ότι αποδείχθηκε πως η Ελλάδα διαθέτει δικαίωμα βέτο,

- καθώς και τις ενεργειακές συμφωνίες για υδρογονάνθρακες και τη μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Για την οικονομία, αναγνώρισε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι υπαρκτό, σημείωσε όμως ότι πρόκειται για πανευρωπαϊκό φαινόμενο από το 2022 και μετά, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα όπως το καλάθι του νοικοκυριού, τα πρόστιμα, αλλά και τις αυξήσεις μισθών και επιδομάτων.

Αντίστοιχα, στο στεγαστικό αναφέρθηκε στις 44 πρωτοβουλίες στήριξης ενοικιαστών και νέων που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

«Η πρόοδος έχει υπογραφή»

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στα στοιχεία της τελευταίας εξαετίας, επισημαίνοντας:

- τη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8%,

- τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας,

- τη μείωση 83 φόρων και εισφορών,

- τη σημαντική αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους και το χαμηλότερο κόστος δανεισμού σε σχέση με χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία,

- καθώς και την εκλογή του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

«Όλη αυτή η πρόοδος έχει μία υπογραφή: Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης», κατέληξε.

