Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνεται η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε στο Χαλάνδρι. Στο υλικό καταγράφεται η επέμβαση αστυνομικών της ΟΠΚΕ, οι οποίοι έχουν περικυκλώσει το όχημα και δίνουν επανειλημμένες εντολές στον ανήλικο να κατέβει και να σβήσει τη μηχανή.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Αποστολοπούλου, όπου έλαβε τέλος καταδίωξη περίπου ενός χιλιομέτρου, η οποία είχε ξεκινήσει νωρίτερα από τη λεωφόρο Μεσογείων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησαν επικίνδυνοι ελιγμοί, ακόμη και σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν συνολικά έξι ανήλικοι, με οδηγό τον 16χρονο, ο οποίος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης. Μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, ο ανήλικος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ του επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.

Ο… — Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) December 16, 2025

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του οδηγού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Κατά τον έλεγχο, ένας ακόμη ανήλικος, 15 ετών, εντοπίστηκε να κατέχει κρυμμένο κουζινομάχαιρο και συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων άσκησε ποινική δίωξη κατά των δύο ανήλικων συλληφθέντων, κατά περίπτωση, για τρία πλημμελήματα: επικίνδυνη οδήγηση με κίνδυνο για ανθρώπους, απείθεια και οπλοφορία. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, με την υπόθεση να παραπέμπεται σε τακτική δικάσιμο.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο Μιχάλης Κατρίνης επιβεβαίωσε ότι ο ανήλικος οδηγός είναι ο γιος του, τονίζοντας ότι πρόκειται για παράνομη και αδικαιολόγητη πράξη. Όπως ανέφερε, ο νόμος ισχύει για όλους χωρίς εξαιρέσεις, δηλώνοντας προσωπικά συντετριμμένος ως πατέρας και αναλαμβάνοντας την ευθύνη που του αναλογεί.

Διαβάστε ακόμα: Πολάκης για Πιερρακάκη μετά την εκλογή στο Eurogroup: Πρέπει να αποτύχει στο έργο του