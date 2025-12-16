Με μια προσωπική και φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης επιβεβαίωσε ότι ο 16χρονος που συνελήφθη τα ξημερώματα της Τρίτης στο Χαλάνδρι, έπειτα από αστυνομική καταδίωξη, είναι ο γιος του.

Ο κ. Κατρίνης δεν επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, δηλώνοντας ξεκάθαρα πως πρόκειται για παράνομη και αδικαιολόγητη πράξη. «Ως πατέρας αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως «ο νόμος ισχύει για όλους, χωρίς καμία εξαίρεση».

Στην ανάρτησή του τόνισε επίσης ότι η οικογένεια στέκεται δίπλα στο παιδί με λογική, πειθώ και αγάπη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως αυτό δεν αναιρεί τις συνέπειες των πράξεών του.

Το χρονικό της καταδίωξης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ επιχείρησαν να ελέγξουν Ι.Χ. όχημα που κινούνταν στην περιοχή του Χαλανδρίου. Ο 16χρονος οδηγός, χωρίς άδεια οδήγησης, αγνόησε το σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, παραβιάζοντας επανειλημμένα τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η καταδίωξη έληξε λίγη ώρα αργότερα με την ακινητοποίηση του οχήματος. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου οδηγού, καθώς και ενός 15χρονου φίλου του που επέβαινε στο αυτοκίνητο και στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ τη δικογραφία έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σχόλια, τόσο λόγω της σοβαρότητας των παραβάσεων όσο και λόγω της πολιτικής ιδιότητας του πατέρα, με τον ίδιο πάντως να στέλνει σαφές μήνυμα ότι δεν ζητά ούτε αναμένει προνομιακή μεταχείριση.

