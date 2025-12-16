# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Καταδίωξη στο Χαλάνδρι: Συνελήφθη 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ – Κατηγορείται και η μητέρα του

Σε σοβαρό αστυνομικό περιστατικό εξελίχθηκε καταδίωξη που σημειώθηκε στο Χαλάνδρι, με πρωταγωνιστή έναν 16χρονο, γιο εν ενεργεία βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κατέληξε να συλληφθεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος. Εκείνος φέρεται να μην συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής. Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε λίγη ώρα αργότερα, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Ο 16χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για σειρά παραβάσεων, μεταξύ των οποίων επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και της μητέρας του ανηλίκου, συζύγου του βουλευτή, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, τόσο λόγω της επικινδυνότητας της καταδίωξης σε κατοικημένη περιοχή, όσο και εξαιτίας της πολιτικής ιδιότητας του πατέρα του ανηλίκου. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία αναμένεται να αποφανθεί για τις περαιτέρω ποινικές ευθύνες.

