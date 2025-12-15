Σε καθεστώς πανελλαδικού συντονισμού βρίσκονται οι αγρότες που συμμετέχουν στα 57 ενεργά μπλόκα σε όλη τη χώρα, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, για πακέτο παρεμβάσεων και το νέο κάλεσμα σε διάλογο. Οι αποφάσεις, όπως διαμηνύουν οι ίδιοι, θα ληφθούν συλλογικά, έπειτα από συνελεύσεις που πραγματοποιούνται ήδη στα μπλόκα.

Παρότι αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση δείχνει πλέον να αποδέχεται τη βασιμότητα αρκετών αιτημάτων τους, οι αγρότες τονίζουν ότι οι απαντήσεις παραμένουν γενικόλογες και χωρίς συγκεκριμένα μέτρα. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση από το μπλόκο των Μαλγάρων, όπου οι εξαγγελίες χαρακτηρίστηκαν «ασπιρίνες», με την εκτίμηση ότι δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα του αυξημένου κόστους παραγωγής.

Οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, απορρίπτοντας προς το παρόν το ενδεχόμενο άμεσου διαλόγου, έως ότου –όπως λένε– «αποκρυπτογραφηθούν» οι κυβερνητικές προτάσεις και αξιολογηθεί τι πραγματικά σημαίνουν στην πράξη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων σε πέντε βασικούς άξονες:

– μείωση του κόστους παραγωγής και ενίσχυση της ρευστότητας,

– σταθερότερη και χαμηλότερη τιμή στο αγροτικό ρεύμα,

– παρεμβάσεις στο αγροτικό πετρέλαιο,

– αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ζημιάς,

– ενίσχυση κλάδων που πιέζονται έντονα, όπως η κτηνοτροφία, μέσω αδιάθετων κονδυλίων της ΚΑΠ.

Ωστόσο, οι αγρότες επισημαίνουν ότι σε κρίσιμα ζητήματα δεν υπάρχει σαφήνεια. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το αγροτικό ρεύμα, όπου η κυβέρνηση μιλά για «χαμηλότερη και σταθερή τιμή», ενώ οι παραγωγοί ζητούν συγκεκριμένα τιμολόγηση στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Παράλληλα, θεωρούν ότι τα αδιάθετα ποσά της ΚΑΠ δεν συνιστούν νέα ενίσχυση, αλλά χρήματα που έπρεπε ήδη να έχουν καταβληθεί.

«Δεν πήραμε ξεκάθαρες απαντήσεις», τόνισε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν οργανωμένα, μέσα από τις συνελεύσεις των μπλόκων. Όπως είπε, ενδεχόμενη συνάντηση με την κυβέρνηση δεν αποκλείεται, αλλά μόνο αφού αποσαφηνιστούν πλήρως οι προτάσεις.

Στο παρασκήνιο, εξετάζεται το σενάριο αποκλιμάκωσης, εφόσον υπάρξει αποδοχή του διαλόγου, με απομάκρυνση των τρακτέρ από τα οδοστρώματα και διατήρησή τους στο πλάι των εθνικών οδών. Προς το παρόν, όμως, η πλειοψηφία των μπλόκων παραμένει σε στάση αναμονής, με αυξημένη ετοιμότητα.

Μετά τη μαζική πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, οι αγρότες εισέρχονται σε νέο κύκλο διαβουλεύσεων. Οι αποφάσεις από κάθε μπλόκο θα αποσταλούν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η οποία θα καθορίσει τη συνολική στάση απέναντι στις δηλώσεις του υπουργού και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης.

Όπως ξεκαθαρίζουν οι εκπρόσωποί τους, ο διάλογος με την κυβέρνηση μπορεί να γίνει μόνο επί συγκεκριμένων δεσμεύσεων και όχι σε αόριστο πλαίσιο. Σε διαφορετική περίπτωση, τα μπλόκα προειδοποιούν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα ενταθούν, με στόχο την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Διαβάστε ακόμα: Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – «Φραπέ», καταγγελίες για απειλές και παρέμβαση της αστυνομίας