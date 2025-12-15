Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της ALCO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha, η οποία αποτυπώνει το κλίμα στην κοινωνία γύρω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τη λειτουργία της κυβέρνησης, αλλά και τις πολιτικές ισορροπίες.

Δικαιολογημένες οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 78% των πολιτών θεωρεί δικαιολογημένες τις αγροτικές κινητοποιήσεις, έναντι μόλις 15% που διαφωνεί. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ALCO Κώστας Παναγόπουλος, έξι στους δέκα ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας συμμερίζονται αυτή την άποψη, στοιχείο που δείχνει ευρύτερη κοινωνική αποδοχή των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Σκεπτικισμός για την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αρνητική είναι η εικόνα και για την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόλις 16% πιστεύει ότι η διαδικασία είναι ουσιαστική και θα οδηγήσει σε απόδοση ευθυνών, ενώ 69% εκτιμά ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα.

Δυσαρέσκεια για την κυβερνητική απόδοση

Στο ερώτημα για την ικανοποίηση από την απόδοση της κυβέρνησης, οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές της κοινωνικής πίεσης:

56% δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο

24% λίγο ικανοποιημένο

18% πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο

Τα ποσοστά αυτά καταγράφουν επιδείνωση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις.

Ακρίβεια: το βασικό πρόβλημα για το 2026

Η ακρίβεια αναδεικνύεται ξεκάθαρα ως η κορυφαία προτεραιότητα των πολιτών για το 2026, με 54% να ζητά μέτρα για τη μείωσή της. Ακολουθούν:

Διαφάνεια και αξιοκρατία: 17%

Βελτιώσεις στο ΕΣΥ: 15%

Καλύτερη αστυνόμευση: 6%

Παιδεία: 4%

Πρόωρες εκλογές θέλει η πλειοψηφία

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των εκλογών, το 56% τάσσεται υπέρ διεξαγωγής τους εντός του 2026, ενώ το 44% προτιμά να γίνουν το 2027, στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου (επί των έγκυρων), η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

ΝΔ: 23,6%

ΠΑΣΟΚ: 11,6%

Ελληνική Λύση: 9,5%

ΚΚΕ: 7,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%

Αναποφάσιστοι: 20,9%

Η ΝΔ εμφανίζει μικρή άνοδο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ωστόσο η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Τι πιστεύουν οι πολίτες για τον Αλέξη Τσίπρα

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια επανεμφάνισή του μετά την έκδοση βιβλίου και πρόσφατες ομιλίες, το 68% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι «επαναλαμβάνει τα ίδια», ενώ μόλις 15% βλέπει μια νέα πολιτική πρόταση.

Η δημοσκόπηση της ALCO σκιαγραφεί μια κοινωνία που στηρίζει ενεργά τα αγροτικά αιτήματα, εμφανίζεται έντονα προβληματισμένη για την ακρίβεια και εκφράζει αυξανόμενη κόπωση από την πολιτική διαχείριση της καθημερινότητας.

