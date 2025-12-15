Μήνυμα προς τον αγροτικό κόσμο απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ανταποκριθεί σε σειρά βασικών αιτημάτων των παραγωγών και καλώντας τους εκπροσώπους τους σε άμεσο και ουσιαστικό διάλογο. Όπως τόνισε, στόχος είναι να μειωθεί άμεσα το κόστος παραγωγής και να ενισχυθεί η ρευστότητα στον πρωτογενή τομέα, χωρίς να αποκλείεται η εξέταση και πρόσθετων παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, υπάρχουν τέσσερις βασικοί άξονες στους οποίους μπορεί να υπάρξει άμεση ανακούφιση για τους αγρότες. Ο πρώτος αφορά το ενεργειακό κόστος, με τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλότερης τιμής για το αγροτικό ρεύμα. Ο δεύτερος σχετίζεται με τα καύσιμα και ειδικότερα με το ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία. Ο τρίτος άξονας αφορά τον ΕΛΓΑ, όπου προωθούνται αλλαγές στον κανονισμό ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το σύνολο της ασφαλιζόμενης ζημίας. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των κλάδων που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση, όπως η κτηνοτροφία και ορισμένες καλλιέργειες.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσιάρας, η πρόσθετη ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ, ποσά που κατέστη δυνατό να εξοικονομηθούν μετά την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους στοχευμένους διασταυρωτικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ.

«Με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα των παραγωγών»

Στη δήλωσή του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκαθάρισε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και το υπουργείο αντιμετωπίζουν με πλήρη υπευθυνότητα τα ζητήματα του αγροτικού κόσμου, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εθνικό και ευρωπαϊκό εργαλείο στήριξης. Αναγνώρισε ότι αρκετά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια, καθώς αντανακλούν τις αυξημένες πιέσεις από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει συνεχής επικοινωνία και διάλογος με τους εκπροσώπους των παραγωγών, ενώ έχουν ήδη ικανοποιηθεί αρκετά αιτήματα και έχει αποκατασταθεί η ομαλότητα στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο καλοκαίρι.

Πρόσκληση για άμεση συνάντηση

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης – όπως έχει τονίσει και ο πρωθυπουργός – να συζητηθούν ουσιαστικά όλα τα θέματα που απασχολούν τον αγροτικό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

«Καλούμε άμεσα τους εκπροσώπους των αγροτών σε διάλογο, ώστε να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Όσο νωρίτερα γίνει αυτή η συζήτηση, τόσο καλύτερα για τους ίδιους τους αγρότες αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας», σημείωσε, τονίζοντας ότι απαιτείται υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές, με σεβασμό στις πραγματικές δυνατότητες της χώρας.

Διαβάστε ακόμα: Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Δεν πάνε στο Μαξίμου, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Τα αιτήματά τους