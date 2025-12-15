# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Στο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Live οι κοινές δηλώσεις με την πρόεδρο της Μολδαβίας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κοινές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την πρόεδρο της Μολδαβίας, Maia Sandu.

Οι δηλώσεις πραγματοποιούνται μετά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης της προέδρου της Μολδαβίας στην Αθήνα.

Ο πρωθυπουργός και η Μολδαβή πρόεδρος αναμένεται να αναφερθούν στα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά το τετ α τετ, καθώς και στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Η τοποθέτησή τους μεταδίδεται σε απευθείας μετάδοση.

