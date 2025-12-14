Σε σκλήρυνση της στάσης τους προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι αποφάσισαν να μην μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αλλά να αποστείλουν εγγράφως τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας παράλληλα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Η απόφαση ελήφθη κατά την πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων 57 μπλόκων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Νίκαια Λάρισας, με τη συμμετοχή περισσότερων από 600 αγροτών. Οι εκπρόσωποι χαρακτήρισαν τον διάλογο «προσχηματικό» και δήλωσαν πως θα συναντήσουν τον πρωθυπουργό μόνο εφόσον υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Τα βασικά αιτήματα

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν, μεταξύ άλλων:

Κατώτερες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα

Ρεύμα στα 7 λεπτά

Αφορολόγητο πετρέλαιο

Μείωση του κόστους παραγωγής

Καταβολή οφειλόμενων επιδοτήσεων και αποζημιώσεων

Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και απόδοση των παράνομων επιδοτήσεων στους πραγματικούς δικαιούχους



Για τους κτηνοτρόφους, λόγω και της ευλογιάς των προβάτων, ζητούνται επιπλέον:

Πλήρης αποζημίωση και εμβολιασμοί

Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος

Δωρεάν ανασύσταση κοπαδιών

Κλιμάκωση και μπλόκα

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα από τον Έβρο έως την Κρήτη και εξετάζουν συντονισμένες πανελλαδικές δράσεις από τη Δευτέρα. Στα σύνορα των Κήπων, εκατοντάδες φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα, με ελεγχόμενη διέλευση ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Κυβέρνηση: «Ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε την έκκληση για διάλογο χωρίς αποκλεισμούς δρόμων και κοινωνική ταλαιπωρία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, αλλά «ο διάλογος δεν μπορεί να γίνεται υπό καθεστώς πίεσης».

