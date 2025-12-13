Μαρινάκης: «Ναι» στον διάλογο με τους αγρότες, «όχι» στους κλειστούς δρόμους

Έκκληση προς τους αγρότες να προσέλθουν σε ουσιαστικό διάλογο, χωρίς να προκαλείται ταλαιπωρία στην κοινωνία, απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε εξαρχής στις αγροτικές κινητοποιήσεις, στον απόηχο και της απόφασης της πανελλαδικής σύσκεψης των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας να μην συμμετάσχουν στη σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί στο Μέγαρο Μαξίμου την ερχόμενη Δευτέρα.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει “ναι” στον διάλογο και “όχι” στους κλειστούς δρόμους, κάτι που θεωρώ ότι εκφράζει το σύνολο των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως τόνισε, μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και τα προβλήματα που αυτή προκάλεσε, ο πρωτογενής τομέας είχε και εξακολουθεί να έχει ανάγκη στήριξης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις «με χρήματα που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα», δίνοντας – όπως είπε – όσα περισσότερα μπορεί.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη λύση για φθηνότερο ρεύμα, στη μόνιμη επιστροφή του αγροτικού πετρελαίου, καθώς και στη μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα, τρόφιμα και αγροτικά μηχανήματα. Παράλληλα, σημείωσε ότι μόνο φέτος, σε σύγκριση με πέρσι, δίνονται περισσότερα χρήματα στους αγρότες.

Ειδική μνεία έκανε στους κτηνοτρόφους, επισημαίνοντας ότι έχουν δεχθεί έντονη πίεση και έχουν κάθε δικαίωμα να θέτουν τα αιτήματά τους. Ωστόσο, όπως ανέφερε, «όταν προβάλλεις αιτήματα χωρίς να θέλεις καν να τα συζητήσεις, τότε ο διάλογος γίνεται προσχηματικός».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε, εκ μέρους της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, την πρόσκληση για διάλογο χωρίς κοινωνική επιβάρυνση. «“Ναι” στον διάλογο, “όχι” στους κλειστούς δρόμους. Όχι στην ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους, στο σπίτι τους, στο παιδί τους ή στη θεραπεία τους. Όχι στη δημιουργία προβλημάτων στην αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

