# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Μητσοτάκης: Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα – Το μήνυμα μετά την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Μητσοτάκης: Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα – Το μήνυμα μετά την εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Σε μια συγκυρία με έντονο ευρωπαϊκό αποτύπωμα για τη χώρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα πολιτικής συνέχειας και μελλοντικών στόχων, λίγες ώρες μετά την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup. Η τοποθέτησή του έγινε στο πλαίσιο της συνόδου των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ.

Η εκλογή Πιερρακάκη, όπως ανέδειξαν και ευρωπαϊκές πηγές μέσω του Euractiv, ήρθε έπειτα από παρασκηνιακές διεργασίες και οδήγησε σε ομόφωνη στήριξη της ελληνικής υποψηφιότητας, ενισχύοντας το αφήγημα της επιστροφής της Ελλάδας σε ρόλο θεσμικού πρωταγωνιστή στην ευρωζώνη.

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα να την κάνουμε πραγματική ευρωπαϊκή χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια μας» τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ που πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ.

«Στην τελική ευθεία για εκλογές 2027 έχουμε διπλή αποστολή – να επικοινωνούμε στους πολίτες την πολιτική μας και να πούμε τι θα κάνουμε για το 2030» σημείωσε. Και πρόσθεσε: «είμαστε στην ευχάριστη θέση να ψηφίζουμε προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή».

Αναφερόμενος στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, που στο παρελθόν είχε χαρακτηριστεί «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, επιλέγεται πλέον να διαδραματίσει ρόλο στον κεντρικό σχεδιασμό της ευρωζώνης. Όπως είπε, αυτή η εξέλιξη αντανακλά τόσο την πολιτική της κυβέρνησης όσο και τις προσπάθειες του ελληνικού λαού, σε αντίθεση –όπως σημείωσε– με μια αντιπολίτευση που «τα βλέπει όλα μαύρα».

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε:
«Να κρατάμε το βλέμμα των φιλοδοξιών μας ψηλά αλλά και τη ματιά μας χαμηλά, οι πολίτες έχουν πολλά προβλήματα ακόμα».

Διαβάστε ακόμα: Ένταση στη συνάντηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ - Σκληρές αιχμές για πληρωμές και επικοινωνιακούς χειρισμούς

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Θρίλερ για τα παιδιά από σπέρμα Δανού δότη: Πέθανε το ένα, νόσησε το δεύτερο – Αγωνία για το τρίτο
Κοινωνία

Θρίλερ για τα παιδιά από σπέρμα Δανού δότη: Πέθανε το ένα, νόσησε το δεύτερο – Αγωνία για το τρίτο

Στο κόκκινο οι δρόμοι της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κοινωνία

Στο κόκκινο οι δρόμοι της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Λάρισα: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Τρακτέρ στο κέντρο της πόλης
Κοινωνία

Λάρισα: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Τρακτέρ στο κέντρο της πόλης

Η πρώτη ομιλία Πιερρακάκη στη Βουλή ως πρόεδρος του Eurogroup: Τιμή και νίκη της πατρίδας
Πολιτική

Η πρώτη ομιλία Πιερρακάκη στη Βουλή ως πρόεδρος του Eurogroup: Τιμή και νίκη της πατρίδας

Σοκ στην Ανάβυσσο: Μεσογειακή φώκια βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο Μαύρο Λιθάρι
Κοινωνία

Σοκ στην Ανάβυσσο: Μεσογειακή φώκια βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο Μαύρο Λιθάρι