Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσία του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να τον υποδέχονται όρθιοι και με παρατεταμένο χειροκρότημα.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, εμφανώς συγκινημένος, μπήκε στην αίθουσα με το χέρι στην καρδιά, ευχαριστώντας τους συναδέλφους του, την ώρα που ακούγονταν φωνές όπως «μπράβο», «συγχαρητήρια» και «άξιος».

Ανεβαίνοντας στο Βήμα, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό, αναφέρθηκε αρχικά στις στιγμές που έζησε στις Βρυξέλλες, χαρακτηρίζοντας την εκλογή του ως «τιμή και νίκη της πατρίδας».

«Νίκη της Ελλάδας που δοκιμάστηκε»

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια επιτυχία που αφορά ολόκληρη τη χώρα και όχι μια συγκεκριμένη παράταξη. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα πέρασε δύσκολες περιόδους, με την παραμονή της στην ευρωζώνη να τίθεται ακόμη και υπό αμφισβήτηση, επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη της Ευρώπης χτίζεται ξανά μέρα με τη μέρα.

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε εικόνες που, όπως είπε, τον συνόδευαν τη στιγμή της εκλογής του:

ανθρώπους που λύγισαν στην κρίση, άλλους που στάθηκαν ξανά όρθιοι, αλλά και Έλληνες που αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό. Παράλληλα, μίλησε για τον ρόλο του πρωθυπουργού, των προκατόχων του και του οικονομικού επιτελείου, τους οποίους ανέφερε ονομαστικά.

Ο προϋπολογισμός και τα «στοιχήματα» της επόμενης ημέρας

Υπογραμμίζοντας ότι «αυτό που συνέβη δεν ανήκει σε ένα κόμμα», έκανε λόγο για στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν και για πολίτες που χρειάζονται στήριξη. Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του 2026, σημείωσε πως δεν αποτελεί το τέλος μιας πορείας, αλλά τη βάση της επόμενης φάσης για την ελληνική οικονομία.

Θερμή υποδοχή και χαλαρή στιγμή

Κατά την είσοδό του στη Βουλή, ο υπουργός δέχθηκε συγχαρητήρια, αγκαλιές και φιλιά από συναδέλφους του. Σε χαλαρό τόνο, δεν δίστασε να αστειευτεί λέγοντας:

«Τι κάνετε, είστε καλά; Σαν πολλοί δεν μαζευτήκατε;»

Η πρώτη αυτή παρέμβαση σηματοδότησε και θεσμικά τη νέα ευρωπαϊκή του ιδιότητα, σε μια συγκυρία με έντονο πολιτικό και οικονομικό βάρος για τη χώρα.

Διαβάστε ακόμα: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τη Χρυσή Αυγή: «Γνήσιο τέκνο της ναζιστικής ιδεολογίας»