Πολάκης για Πιερρακάκη μετά την εκλογή στο Eurogroup: Πρέπει να αποτύχει στο έργο του

Με σκληρή γλώσσα σχολίασε ο Παύλος Πολάκης την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε προσωπική και πολιτική επίθεση κατά του κ. Πιερρακάκη, περιγράφοντας τη διαδρομή του στον χώρο της κεντροαριστεράς και, στη συνέχεια, στη Νέα Δημοκρατία, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στη θητεία του σε κυβερνητικά χαρτοφυλάκια από το 2017 και μετά.

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για:

- απευθείας αναθέσεις κατά την περίοδο της πανδημίας,

- χρηματοδοτήσεις μέσω κρατικών φορέων και του Ταμείου Ανάκαμψης,

- την προώθηση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων κατά τη θητεία του στο υπουργείο Παιδείας,

- καθώς και τη χρήση του όρου «silver economy» για τη δυνατότητα εργασίας συνταξιούχων.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται για την εκλογή του κ. Πιερρακάκη στο Eurogroup, υποστηρίζοντας ότι αυτή πραγματοποιήθηκε επειδή «δέχτηκε να κάνει όσα δεν δέχτηκε ο Βέλγος ομόλογός του», ο οποίος –όπως αναφέρει– ήταν η αρχική επιλογή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στο πιο σκληρό σημείο της ανάρτησής του, ο Παύλος Πολάκης καταλήγει γράφοντας πως θεωρεί ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης «πρέπει να αποτύχει στο έργο του», εκφράζοντας την άποψη ότι οι πολιτικές που θα ακολουθήσει θα έχουν αρνητικές συνέπειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, δηλώνει ότι διαφωνεί με δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην υπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Δημήτρη Λιάκου, σχετικά με το πρόσωπο του νέου προέδρου του Eurogroup.

