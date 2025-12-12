Ασταμάτητα τηλεφωνήματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο 100 μετά την Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ

Σειρά αλλεπάλληλων τηλεφωνημάτων στην Άμεση Δράση (100) πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καταγγελίες της περί απειλών σε βάρος της από τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο διάρκειας περίπου 22 λεπτών, στο οποίο καταγράφονται οι συνομιλίες της με τηλεφωνήτρια της Άμεσης Δράσης, τον επόπτη αξιωματικό και τον ταξίαρχο που είχε βάρδια, ζητώντας επίμονα την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ίδια, είχε ζητήσει να σταλεί περιπολικό προκειμένου να καταθέσει για αυτόφωρα αδικήματα, ενημερώνοντας ότι θα βρίσκεται σε τηλεοπτικό σταθμό. Όπως υποστηρίζει, αστυνομικοί εμφανίστηκαν στο κτίριο, ωστόσο αποχώρησαν χωρίς να λάβουν κατάθεση, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της.

«Βγήκαν και έφυγαν σαν τους κλέφτες. Κάποιος τους μάζεψε», ακούγεται να λέει, ζητώντας να ενημερωθούν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο ΓΑΔΑρχης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι πρόκειται για σοβαρά, αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, κάνοντας λόγο για απειλές, εγκληματική οργάνωση και παράβαση καθήκοντος.

Κατά τον διάλογό της με τον ταξίαρχο, της επισημάνθηκε ότι μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα για να υποβάλει μήνυση, με την ίδια να αντιδρά έντονα, τονίζοντας ότι περίμενε επί ώρες περιπολικό για τη σύνταξη δελτίου συμβάντος και τη λήψη κατάθεσης. «Μου λέτε να πάω στο ΑΤ στις 12 τα μεσάνυχτα;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι οι καταγγελίες της αφορούν μείζονα αδικήματα και προειδοποίησε πως όσα συνέβησαν θα περιληφθούν σε επίσημη καταγγελία, ζητώντας να ενημερωθούν άμεσα οι ανώτατες εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές.

Η υπόθεση προστίθεται στο ήδη τεταμένο κλίμα γύρω από την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις πολιτικές και θεσμικές αντιπαραθέσεις να κλιμακώνονται.

Ο διάλογος με την τηλεφωνήτρια

Τηλεφωνήτρια: «Θα μεταφέρω στον ανώτερο και θα ζητήσω να έρθουν ξανά αστυνομικοί, εσείς θα είστε εκεί, ναι;»

Κωνσταντοπούλου: «Επειδή είμαι δικηγόρος και γνωρίζω τις διαδικασίες, θέλω να με βάλετε σε αναμονή και να ενημερώστε τον επόπτη ότι ζητώ να του μιλήσω».

Ενώ βρισκόταν στην αναμονή, η κ. Κωνσταντοπούλου ακούγεται να λέει: «Σαν τους κλέφτες φεύγουν ανακριτές από τα Τέμπη, αστυνομικοί για καταθέσεις και μετά απειλούν τα θύματα και τους αγρότες. Όλα αυτά καταγράφονται και θα ζητήσουμε αντίγραφα».

Η συζήτηση με τον ανθυπαστυνόμο

Κωνσταντοπούλου: Εγώ κάλεσα το τηλεφωνικό κέντρο 22:15 να έρθει περιπολικό.

Επόπτης: Το γνωρίζω και δρομολογείται ξανά περιπολικό.

Κωνσταντοπούλου: Ποιος ανακάλεσε την εντολή στο περιπολικό;

Επόπτης: Δεν το γνωρίζω και δεν έχω τέτοια εικόνα.

Κωνσταντοπούλου: Θέλω να ενημερώσετε τώρα τον αρχηγό και τον ΓΑΔΑρχη.

Επόπτης: Δεν έχω πρόσβαση, έχω διευθυντή να ενημερώσω.

Κωνσταντοπούλου: Τον έχετε εκεί;

Επόπτης: Δίπλα μου είναι.

Κωνσταντοπούλου: Βάλτε με σε αναμονή.

Η συνομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Ταξίαρχο

Ταξίαρχος: Τι κάνετε;

Κωνσταντοπούλου: Δεν είμαι καλά γιατί έχω καταγγείλει εδώ και πολλή ώρα και στο 100 αυτόφωρα αδικήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, ψευδορκία μάρτυρα, απόπειρα αθέμιτης επιρροής σε εισαγγελικούς λειτουργούς. Ο δράστης λέγεται Γιώργος Ξυλούρης και ήταν στη Βουλή μέχρι τις 19:20 και τα αδικήματα διαπράχθηκαν σε δημόσια θέα. Περιμένω εδώ και ώρες να έρθουν αστυνομικοί.

Ταξίαρχος: Αυτά δεν έγιναν στην εξεταστική, δεν πήγατε να τα καταγγείλετε εκεί;

Κωνσταντοπούλου: Κάλεσα εσάς.

Ταξίαρχος: Τα αδικήματα αυτά μπορείτε να καταγγείλετε σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, γιατί να έρθει περιπολικό εκεί;

Κωνσταντοπούλου: Ήρθε το περιπολικό.

Ταξίαρχος: Είχατε κάποια συνέντευξη, δεν βρήκε κανέναν, και αποχώρησε.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι αλήθεια, βρήκε συνεργάτες της εκπομπής και τους είπαν ότι η συνέντευξη τελειώνει. Ρώτησαν αν ήταν εκεί ο Ξυλούρης. Δεν ήρθαν να πάρουν κατάθεση από μένα.

Ταξίαρχος: Δεν παίρνουμε καταθέσεις στον δρόμο.

Κωνσταντοπούλου: Αυτό μου λέτε, ότι τα περιπολικά δεν παίρνουν καταθέσεις; Για ποιον λόγο ήρθε τότε;

Ταξίαρχος: Εμείς πήραμε κλήση για να σας υποδείξουμε να πάτε στο ΑΤ

Κωνσταντοπούλου: Αρα λέτε ότι το περιπολικό ήρθε για να μου πει να πάω στο ΑΤ; Έχετε ενημερώσει τον αρχηγό για αυτό που μου λέτε;

Ταξίαρχος: Όχι, γιατί να ενημερώσω τον αρχηγό;

Κωνσταντοπούλου: Γιατί είναι μείζον το θέμα αφορά την εγκληματική οργάνωση και εγώ καταλαβαίνω ότι οι αστυνομικοί παίρνουν εντολές από την εγκληματική οργάνωση. Η δουλειά σας είναι να ενημερώσετε τον εισαγγελέα ότι η πρόεδρος της πλεύσης καταγγέλει αυτόφορως διωκόμενα αδικήματα και να επιληφθεί η αστυνομία Έχετε καθήκον να το αναγγείλετε

Ταξίαρχος: Θα τον ενημερώσω τον εισαγγελέα αλλά εσείς θα μπορείτε να πάτε στο ΑΤ.

Κωνσταντοπούλου: Να πάω στο ΑΤ στις 12 το βράδυ;

Ταξίαρχος: Οποιαδήποτε ώρα σας βολεύει. Εμείς πήραμε κλήση μετά τις 10 το βράδυ.

Κωνσταντοπούλου: Έχετε ενημερώσει τον εισαγγελέα;

Ταξίαρχος: Εσείς υποβάλατε μήνυση;

Κωνσταντοπούλου: Έχετε ενημερώσει τον εισαγγελέα;

Ταξίαρχος: Αφού δεν έχουμε κάποια μήνυση

Κωνσταντοπούλου: Παραλείπετε δηλαδή ενώ σας το ζητάει επισήμως πολιτική αρχηγός για αυτεπαγγέλτως διωκομένα αδικήματα

Ταξίαρχος: Θα μπορούσατε να πάτε στο ΑΤ;

Κωνσταντοπούλου: Μου λέτε να πάω στο ΑΤ στις 12 το βράδυ; Εγώ περιμένω όλη την ημέρα. Το περιπολικό θα μου έπαιρνε κατάθεση ή θα μου έλεγε να πάω στο ΑΤ;

Ταξίαρχος: Να πηγαίνατε στο ΑΤ, να σας υποδείξει τι μπορείτε να κάνετε αν και τα γνωρίζετε

Κωνσταντοπούλου: Άρα δεν θα μου έπαιρνε κατάθεση. Αυτά που λέτε είναι τελείως ανυπόστατα σε σχέση με τη δικονομία. Θέλω να σας ρωτήσω: θα πάρετε προσωπικά την ευθύνη ή θα ενημερώσετε τον εισαγγελέα γιατί σας προειδοποιώ ότι υποθάλπετε εγκληματία. Εσείς προσωπικά, θέλετε να ενημερώστε τον εισαγγελέα;

Ταξίαρχος: Θέλετε να έρθει περιπολικό να σας υποδείξει να πάτε σε αστυνομικό τμήμα;

Κωνσταντοπούλου: Θέλω να έρθει περιπολικό να πράξει…

Ταξίαρχος: Θα ενημερώσουμε τον εισαγγεελέα

Κωνσταντοπούλου: Πότε; Περιμένω να τον πάρετε. Να με καλέσετε να μου πείτε τι σας είπε. Το περιμένω και το περιπολικό γιατί πρέπει να συνταχθεί και δελτίο συμβάντος

Ταξίαρχος: Το περιπολικό σας είπα ότι θα έρθει να σας υποδείξει να πάτε στο ΑΤ

Κωνσταντοπούλου: Το περιμένω

Ταξίαρχος: Αν θέλετε μπορεί να σας πάει και στο ΑΤ

Κωνσταντοπούλου: Να με πάει στο ΑΤ? το περιμένω το περιπολικό.



Ταξίαρχος: Μιλήσαμε με τον εισαγγελεά και μου είπε ότι μπορείτε να πάτε σε οποιαδήποτε ανακριτική ή αστυνομική αρχή

Κωνσταντοπούλου: Ποιος εισαγγελέας σας το είπε αυτό

Ταξίαρχος: Ο κ. Σωτήριος Μπουγιούκος

Κωνσταντοπούλου: Ο κ. Μπουγιούκος είναι υπηρεσία σήμερα; Δεν καλέσατε κάποιο γνωστό σας…

Ταξίαρχος: Πάντοτε με εισαγγελέα υπηρεσία

Κωνσταντοπούλου: Του είπατε ότι καταγγέλλει πολιτική αρχηγός

Ταξίαρχος: Και μου απάντησε να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε αστυνομική ή εισαγγελική αρχή

Κωνσταντοπούλου: Η ώρα είναι 00:40, υπάρχει εισαγγελική αρχή τέτοια ώρα να απευθυνθώ;

Ταξίαρχος: Γι’ αυτό σας είπα να πάτε στο ΑΤ, έχετε αστυνομική ασφάλεια

Κωνσταντοπούλου: Αυτό σας αφορά; Λέτε ότι θα με προστατεύουν οι αστυνομικοί. Εγώ έχω πάρει 2 ώρες την αστυνομία και ο εισαγγελέας Μπουγικούκος λέει να πάω σε ΑΤ.

Ταξίαρχος: Εγώ έκανα ό,τι μου ζητήσατε.

Κωνσταντοπούλου: Εγώ, κ. Κωνσταντακόπουλε, ανεξαρτήτως του τι θα κάνω σας λέω τα εξής: σας ζητώ γιατί εγώ δεν έχω κινητά εισαγγελέων μιλάω θεσμικά με τον τρόπο που προβλέπεται. Σας ζητώ να ενημερώσετε τον εισαγγελέα ότι διαπράττει σοβαρή παράλειψη των καθηκόντων του. Θεωρώ ότι αν είναι έτσι τα πράγματα, τελεί ο ίδιος σε σοβαρή παράβαση καθήκοντος και ζητώ να ενημερώσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σας ενημερώνω για να ενημερώστε τον αρχηγό και τον ΓΑΔΑΡχη ότι τον έχω καλέσει τον αρχηγό επανειλημμένως και σας ζητώ πράττοντας κατά το καθήκον σας – γιατί φοράτε το εθνόσημο – να ενημερώστε τον εισαγγελέα, τον αρχηγό της ΕΛΑΣ. Δεν θα έρθει δηλαδή το περιπολικό;

Ταξίαρχος: Το περιπολικό γιατί το θέλετε;

Κωνσταντοπούλου: Για να πράξει τα νόμιμα.

Ταξίαρχος: Ποια νόμιμα σας είπα ότι έχετε αστυνομική ασφάλεια.

Κωνσταντοπούλου: Γιατί με ρωτάτε συνέχεια αυτό; θεωρείτε ότι δεν πρέπει να έρθει περιπολικό

Ταξίαρχος: Ναι, ναι.

Κωνσταντοπούλου: Ούτε για να καταγράψει στο δελτίο συμβάντων;

Ταξίαρχος: Το συμβάν έχει καταγραφεί στο δελτίο της άμεσης δράσης και μπορείτε να πάρετε αντίγραφα.

Κωνσταντοπούλου: ξέρετε ότι για ήσσονος σημασίας αδικήματα για μικροκλοπές κλοπή ενός σκούφου γεμίζουν τα αυτόφωρα. Και τώρα δεν κινητοποιείται για μείζονα αδικήματα εγκληματικής οργάνωσης. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ότι δεν κινητοποιήστε για όσα καταγγέλλω.

Ταξίαρχος: Ήρθε το περιπολικό.

Κωνσταντοπούλου: Και μόλις μαθεύτη

