Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τη σιωπή του «Φραπέ» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε εξέλιξη η αυτόφωρη διαδικασία

Σε τροχιά κατεπείγουσας εισαγγελικής διερεύνησης βρίσκεται η στάση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ», κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφορμή αποτέλεσε η άρνησή του να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση των μελών της Επιτροπής, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, χωρίς ωστόσο να έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Η στάση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός της Επιτροπής και οδήγησε την υπόθεση στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί εάν η συμπεριφορά του κ. Ξυλούρη συνιστά το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, σε περίπτωση που προκύψουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος, θα κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

Όπως επισημαίνεται, το αυτόφωρο λήγει τα μεσάνυχτα, γεγονός που καθιστά κρίσιμο τον χρόνο ολοκλήρωσης της αστυνομικής προανάκρισης. Εφόσον αυτή ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου, οι αρχές δύνανται να προχωρήσουν στη σύλληψη του Γιώργου Ξυλούρη.

Τη διενέργεια της κατεπείγουσας έρευνας ανέλαβε η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, κατόπιν εντολής του εισαγγελέα.

Παράλληλα, δικαστικές πηγές σημειώνουν ότι, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ανάλογη διαδικασία θα μπορούσε να κινηθεί και από την ίδια την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, η οποία διαθέτει, σύμφωνα με τον νόμο, εισαγγελικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο της λειτουργίας της.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο εάν θα ενεργοποιηθεί τελικά η αυτόφωρη διαδικασία και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης.

