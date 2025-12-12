Με σκληρή και απολύτως αιχμηρή αγόρευση, η εισαγγελέας της Έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Κυριακή Στεφανάτου, χαρακτήρισε τη Χρυσή Αυγή «γνήσιο τέκνο της ναζιστικής ιδεολογίας», αποδομώντας πλήρως τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και σκιαγραφώντας με λεπτομέρεια τη δομή και τη δράση της οργάνωσης.

«Η Χρυσή Αυγή είναι γνήσιο τέκνο ναζιστικής ιδεολογίας και αυτό είναι το κίνητρο των πράξεών τους. Τα μέλη όφειλαν πλήρη υποταγή στην ιεραρχία. Τα πάντα ήταν οργανωμένα και σε γνώση της Κεντρικής Διοίκησης», τόνισε η εισαγγελέας, δίνοντας το στίγμα της εισαγγελικής κρίσης.

Η κ. Στεφανάτου δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για τον χαρακτήρα της οργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «ένα ναζιστικό κόμμα κατά τα πρότυπα της Εταιρείας της Θούλης», την οποία χαρακτήρισε μήτρα του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος της Γερμανίας. Όπως ανέφερε, το Τάγμα της Χρυσής Αυγής υιοθετούσε τη βασική αρχή ότι «ο χώρος στη Γη δεν φτάνει για όλους», επισημαίνοντας ότι σε αυτό το τάγμα είχε θητεύσει και ο ίδιος ο Χίτλερ.

Αναφερόμενη στους 42 κατηγορούμενους, η εισαγγελέας σημείωσε ότι, παρά τους ισχυρισμούς τους περί διεκδίκησης γερμανικών αποζημιώσεων, «είναι θιασώτες της Γερμανίας του Χίτλερ», ενώ ξεκαθάρισε πως η Χρυσή Αυγή δεν υπήρξε ποτέ πολιτικό κόμμα με την ουσιαστική έννοια, αλλά εγκληματική οργάνωση με «κομματική βιτρίνα».

«Το κόμμα ήταν η βιτρίνα για να ενδυθεί η δράση και ο ακτιβισμός», είπε χαρακτηριστικά, επικαλούμενη μάλιστα μαρτυρία συνιδρυτή της Χρυσής Αυγής, ο οποίος περιέγραψε την οργάνωση ως «πεζοδρόμιο» και τον Νίκο Μιχαλολιάκο ως «άνθρωπο του πεζοδρομίου» που ενδιαφερόταν να στήνει «γιουρούσια».

Η εισαγγελέας ανέδειξε επίσης την αντίφαση των υπερασπιστικών ισχυρισμών, σημειώνοντας με νόημα: «Πάντα έχω την απορία γιατί άνθρωποι πραγματικά ευφυείς θεωρούν όλους τους άλλους ηλίθιους», αναφερόμενη στις προσπάθειες απόκρυψης της ναζιστικής ιδεολογίας. «Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις, αρνήθηκαν τη ναζιστική τους ιδεολογία», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαδικασία απανθρωποποίησης κοινωνικών ομάδων, επικαλούμενη ανακοίνωση του Μουσείου Άουσβιτς – Μπιργκενάου: «Όταν κοιτάμε το Άουσβιτς βλέπουμε το τέλος της διαδικασίας». Όπως είπε, είχε προηγηθεί η στοχοποίηση, η κοινωνική απαξίωση και η χρήση χαρακτηρισμών όπως «κατσαρίδες», που ακούστηκαν –σύμφωνα με την εισαγγελέα– και από κατηγορούμενους.

Η κ. Στεφανάτου ξεκαθάρισε ότι η ελευθερία της ιδεολογικής έκφρασης δεν αναιρεί τον αντιρατσιστικό νόμο, τονίζοντας τις «καταστροφικές για την κοινωνία συνέπειες του εθνικοσοσιαλισμού», όπως η στοχοποίηση μειονοτήτων και η επιδίωξη της εξόντωσής τους.

Στο πλαίσιο της αγόρευσής της, επικαλέστηκε πλήθος δηλώσεων και κειμένων του Νίκου Μιχαλολιάκου και άλλων στελεχών της ηγεσίας, που –όπως είπε– αναφέρονται ξεκάθαρα στη ναζιστική ιδεολογία. «Ο Μιχαλολιάκος λέει “είμαστε ναζιστές” και εκφράζει ανοιχτά την απέχθειά του προς τις εκλογές και τη Δημοκρατία», ανέφερε.

Κεντρικό σημείο της αγόρευσης αποτέλεσε η αυστηρά ιεραρχική δομή της Χρυσής Αυγής, η απόλυτη πειθαρχία των μελών και η διαρκής ενημέρωση της κεντρικής διοίκησης για κάθε ενέργεια. Η εισαγγελέας διάβασε σειρά εσωτερικών εγκυκλίων και κανονισμών, τονίζοντας πως «τίποτα δεν γινόταν τυχαία».

Αναπτύσσοντας το νομικό πλαίσιο, η κ. Στεφανάτου σημείωσε ότι εφαρμόζεται η ευμενέστερη διάταξη του Ποινικού Κώδικα μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει, τόσο ως προς την επιμέτρηση των ποινών όσο και ως προς την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε με σαφήνεια:

«Η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τριάντα χρόνια και μετεξελίχθηκε σε κόμμα. Δεν είναι μπουλούκι ούτε συμμορία».

