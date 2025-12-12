Σε πρωτοφανή ένταση εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κεντρικά πρόσωπα την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τον αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό ως «Φραπέ». Οι αντιπαραθέσεις εντός της αίθουσας ξεπέρασαν τα κοινοβουλευτικά όρια και μεταφέρθηκαν στους διαδρόμους της Βουλής, οδηγώντας σε καταγγελίες για σοβαρές απειλές και σε εμπλοκή της αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του μάρτυρα, η κ. Κωνσταντοπούλου υπέβαλε σκληρά ερωτήματα σχετικά με τηλεφωνικούς διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αλλά και για την οικονομική δραστηριότητα του γιου του κ. Ξυλούρη, προκαλώντας έντονη λεκτική σύγκρουση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε για πρακτικές «μαφίας», επικαλούμενη απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, ενώ ο μάρτυρας αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι τα επίμαχα λόγια του ανήκουν.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι άκουσε τον μάρτυρα να εκτοξεύει απειλές, φέροντας ως φράση το «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι». Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι απειλές στρέφονταν εναντίον της ίδιας, γεγονός που την οδήγησε να ζητήσει επιτόπου τη σύλληψη του κ. Ξυλούρη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για ψευδομαρτυρία και άλλες πράξεις.

Το επεισόδιο συνεχίστηκε στους διαδρόμους της Βουλής, όπου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να πλησίασε τον μάρτυρα, ζητώντας εξηγήσεις για τις φράσεις που –κατά την ίδια– είχαν προηγηθεί. Ο κ. Ξυλούρης δεν απάντησε και αποχώρησε από τον χώρο.

Αργά το βράδυ, η κ. Κωνσταντοπούλου ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται να καλεί το 100, ζητώντας να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία και να ενημερωθεί άμεσα ο εισαγγελέας. Στο ίδιο βίντεο ανέφερε ότι θα μεταβεί στο στούντιο τηλεοπτικού σταθμού για προγραμματισμένη συνέντευξη, ζητώντας να της ληφθεί κατάθεση εκεί.

Λίγη ώρα αργότερα, περιπολικό της αστυνομίας βρέθηκε έξω από το στούντιο, προκαλώντας νέα αναστάτωση. Η ίδια υποστήριξε ότι αρχικά οι αστυνομικοί αποχώρησαν κατόπιν σχετικής εντολής, ενώ δήλωσε πως παραμένει στη διάθεση των αρχών.

Το επεισόδιο έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις και επαναφέρει στο προσκήνιο το τεταμένο κλίμα που επικρατεί γύρω από την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις εργασίες της Εξεταστικής να συνεχίζονται υπό τη σκιά σοβαρών καταγγελιών και θεσμικής έντασης.

