Η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερρακάκη αποτελεί μια εξέλιξη με πολυεπίπεδη σημασία για την Ελλάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωζώνη καλείται να διαχειριστεί σοβαρές δημοσιονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Η τοποθέτηση Έλληνα υπουργού στο κορυφαίο όργανο οικονομικής χάραξης πολιτικής της Ευρώπης λειτουργεί τόσο ως επιβράβευση της πορείας της χώρας τα τελευταία χρόνια όσο και ως “εισιτήριο” για ισχυρότερη επιρροή στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων.

Επιστροφή στην «πρώτη ταχύτητα» της Ευρώπης

Η επιλογή Πιερρακάκη εκπέμπει το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επανέλθει οριστικά στο ευρωπαϊκό στερέωμα ως αξιόπιστος εταίρος. Μετά τη δεκαετή κρίση και τις αμφισβητήσεις των μνημονίων, η χώρα εμφανίζεται πλέον ως παράδειγμα δημοσιονομικής σταθεροποίησης και μεταρρυθμιστικής συνέχειας. Σε αυτό συνέβαλαν τόσο η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών όσο και η εικόνα πολιτικής σταθερότητας που προβάλλει τα τελευταία χρόνια.

Σήμα εμπιστοσύνης από τις Βρυξέλλες

Η εκλογή του Έλληνα υπουργού θεωρείται έμμεση επιβεβαίωση ότι η χώρα έχει ευθυγραμμιστεί με τους στόχους και το οικονομικό αφήγημα της ΕΕ. Πρόκειται για μια «ψήφο εμπιστοσύνης» από ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν συντηρητικές κυβερνήσεις και όπου η σταθερότητα, η αποτελεσματικότητα και η τεχνοκρατική προσέγγιση αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά.

Ενίσχυση του γεωοικονομικού αποτυπώματος της Ελλάδας

Η παρουσία Έλληνα στο τιμόνι του Eurogroup ενισχύει τη διεθνή εικόνα της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας σε μια Ευρώπη που δοκιμάζεται από κοινωνικές εντάσεις, ανισότητες, πολέμους και ενεργειακή αβεβαιότητα. Παράλληλα, συμπληρώνει τις πρόσφατες ελληνικές στρατηγικές επιλογές, όπως η συμφωνία με την Euronext, και ενισχύει το αφήγημα της χώρας ως αξιόπιστου κόμβου επενδύσεων.

Πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Η προεδρία του Eurogroup δίνει στην Ελλάδα δυνατότητα:

να ενημερώνεται έγκαιρα για τις ευρωπαϊκές ζυμώσεις,

να διαμορφώνει ισορροπίες,

να προωθεί θέσεις με μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι «λεπτές ισορροπίες» καθορίζουν συχνά τις αποφάσεις, ο ρόλος του συντονιστή των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης είναι καθοριστικός.

Ο πρόεδρος του Eurogroup προεδρεύει στις συνεδριάσεις όπου λαμβάνονται οι βασικές οικονομικές αποφάσεις της Ευρωζώνης, ενώ παράλληλα εκπροσωπεί το σύνολο στο ΔΝΤ, στην Παγκόσμια Τράπεζα και στις διαδικασίες του G7.

Οι προκλήσεις που έχει μπροστά του

Η νέα ηγεσία του Eurogroup θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον:

Δημοσιονομικές πιέσεις μεγάλων οικονομιών, όπως της Γαλλίας, καθώς και η χαμηλή αναπτυξιακή δυναμική της Γερμανίας.

Επιμονή του πληθωρισμού και η ανάγκη για συνετή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική.

Αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής αποδέσμευσης από τη Ρωσία και των νέων παγκόσμιων ισορροπιών.

Συζητήσεις για ενεργειακή μετάβαση και ανταγωνιστικότητα, με το ευρωπαϊκό παραγωγικό μοντέλο να πιέζεται από τον Παγκόσμιο Νότο και τα νέα εμπορικά δεδομένα.

Το ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, που η ΕΕ εξετάζει να αξιοποιήσει για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η θητεία Πιερρακάκη αποτελεί προσωπική δοκιμασία αλλά και ευκαιρία για την Ελλάδα να δείξει ότι μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον πυρήνα των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Το κατά πόσο η ελληνική προεδρία θα αφήσει ισχυρό αποτύπωμα θα φανεί από την ικανότητα συντονισμού, συμβιβασμού και καθοδήγησης σε μια Ευρωζώνη που βρίσκεται σε περίοδο μετάβασης και αναζητά τη νέα στρατηγική της ταυτότητα.

Διαβάστε ακόμα: Καραχάλιος: Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη του «Κύματος» – Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού