Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί μια εξέλιξη με βαρύνουσα σημασία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ευρωζώνη. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας συνοδεύτηκε από συγχαρητήρια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και από αρκετές διπλωματικές αναγνώσεις, όπως αποκαλύπτει το Euractiv, που σκιαγραφούν το παρασκήνιο πίσω από την τελική απόφαση.

Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά.

Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του»

Ο πρωθυπουργός έκανε επίσης αναφορά στην οικονομική πορεία της τελευταίας δεκαετίας, τονίζοντας τη δημοσιονομική προσπάθεια της χώρας, αλλά και το γεγονός ότι η εκλογή αυτή αποτελεί, κατά την άποψή του, ένδειξη σταθερότητας και προόδου.

Τι αποκαλύπτει το Euractiv για την ψηφοφορία

Σύμφωνα με το Euractiv, η επιλογή Πιερρακάκη προέκυψε μέσα από μια διαδικασία που δεν ήταν δεδομένη. Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών επικράτησε του Βέλγου αντιπροέδρου της κυβέρνησης Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, ο οποίος θεωρούταν ισχυρός υποψήφιος.

Πηγές της ΕΕ αναφέρουν ότι ο Βαν Πέτεγκεμ αποσύρθηκε όταν φάνηκε πως συγκέντρωνε την υποστήριξη μόλις πέντε χωρών – λιγότερων από τις έντεκα που απαιτούνταν για εκλογή. Μετά την απόσυρση, ο Πιερρακάκης εξελέγη ομόφωνα από τους 20 υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης.

Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης ότι ο Έλληνας υπουργός θεωρείται «πιο δυναμικός και αυθόρμητος» στις συζητήσεις του Eurogroup, σε σχέση με τον αντίπαλό του, ενώ η περιορισμένη θητεία του στο υπουργείο – από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα – δεν φαίνεται να επηρέασε την τελική εικόνα.

Παράγοντες που επηρέασαν τις ισορροπίες

Σύμφωνα με το Euractiv, η στάση του Βελγίου απέναντι στο προτεινόμενο «δάνειο επανορθώσεων» της ΕΕ προς την Ουκρανία φαίνεται πως έπαιξε ρόλο στο να μειωθεί η στήριξη προς τον Βαν Πέτεγκεμ.

Από την άλλη πλευρά, η υποψηφιότητα Πιερρακάκη παρουσιάστηκε με άξονες όπως:

ενίσχυση του δημοσιονομικού συντονισμού,

μείωση του δημόσιου χρέους,

ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ,

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Τι σημαίνει η εκλογή για την Ελλάδα και την ευρωζώνη

Η προεδρία του Eurogroup είναι θεσμικός ρόλος με πολιτικό βάρος, ειδικά σε περιόδους οικονομικών προκλήσεων. Αν και η επιρροή του θεσμού έχει μειωθεί σε σχέση με την κρίση της δεκαετίας του 2010, εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό όργανο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής της ευρωζώνης.

Η εκλογή Πιερρακάκη εγγράφεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπου η Ελλάδα, από χώρα στο επίκεντρο της κρίσης, συμμετέχει πλέον σε ηγετικό ρόλο. Το πώς θα αξιοποιηθεί ο ρόλος αυτός μένει να φανεί μέσα στα επόμενα δυόμισι χρόνια της θητείας του.

Διαβάστε ακόμα: Αγρότες απέκλεισαν το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα