Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αίτημα για αυτόφωρη σύλληψη Ξυλούρη και νέες καταγγελίες Κωνσταντοπούλου για απειλές

Η ένταση κορυφώθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να ζητά τη σύλληψη του μάρτυρα Γιώργου Ξυλούρη με την αυτόφωρη διαδικασία και, λίγη ώρα αργότερα, να καταγγέλλει ότι ο ίδιος την απείλησε ανοιχτά μετά την αποχώρησή του από την αίθουσα.

Αίτημα για αυτόφωρη σύλληψη λόγω «αδικηματικής σιωπής»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι η επίκληση από τον Ξυλούρη του «δικαιώματος της σιωπής», ενώ δεν έχει καταστεί ύποπτος, «θεωρείται αδίκημα» και κάλεσε την Επιτροπή να δρομολογήσει άμεσα τη σύλληψή του.

Η κατάθεση ολοκληρώθηκε, αλλά η διαδικασία διεκόπη προσωρινά, ώστε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν επί του αιτήματος. Προηγήθηκε ένταση όταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής αποδέσμευσε τον μάρτυρα, προκαλώντας την αντίδραση της Κωνσταντοπούλου, που απαίτησε να επιστρέψει στην αίθουσα μέχρι να ληφθεί η σχετική απόφαση — κάτι που τελικώς συνέβη.

Καταγγελίες για απειλές: «Θα την σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

Σε νέα έκρηξη έντασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι αμέσως μετά την αποχώρηση του Ξυλούρη από την αίθουσα, εκείνος εξαπέλυσε ευθείες απειλές σε βάρος της:

«Βγήκε από την αίθουσα και έλεγε: θα την σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι που θα με βάλει φυλακή. Συνέχισε να περπατάει και τον προστάτευαν οι αστυνομικοί της Βουλής».

Η ίδια κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, για «υπόθαλψη», υποστηρίζοντας ότι ο μάρτυρας «αισθάνεται άνεση να απειλεί μέλη της Επιτροπής και πολιτική αρχηγό».

«Καλώ τους εισαγγελείς της χώρας. Διαπράττονται αυτόφωρα αδικήματα σε βάρος μελών του Κοινοβουλίου», τόνισε.

Η συνέχεια της διαδικασίας

Η Επιτροπή αναμένεται να συνεχίσει τη συνεδρίασή της μετά την προσωρινή διακοπή, προκειμένου να αποφασίσει:

• εάν θα γίνει δεκτό το αίτημα για αυτόφωρη σύλληψη του Γιώργου Ξυλούρη

• πώς θα αντιμετωπιστούν οι νέες καταγγελίες περί απειλών κατά βουλευτή και πολιτικής αρχηγού.

Το κλίμα παραμένει τεταμένο, με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ να εξελίσσεται πλέον και σε μείζον πολιτικό ζήτημα εντός της Βουλής.

Διαβάστε ακόμα: Καραχάλιος: Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη του «Κύματος» – Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού