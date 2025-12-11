Εξαιρετικά τεταμένο ήταν το κλίμα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπέ» ή –όπως δήλωσε ο ίδιος– «Τζιτζή») να εξελίσσεται σε ανοιχτή σύγκρουση.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε σειρά οξυμένων ερωτημάτων προς τον μάρτυρα, ζητώντας απαντήσεις για επίμαχες συνομιλίες της δικογραφίας, για υποτιθέμενες απειλές κατά της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου και για το πώς ο 25χρονος γιος του απέκτησε αυτοκίνητο Porsche.

Ένταση για τους διαλόγους της δικογραφίας

Η κ. Κωνσταντοπούλου διάβασε αποσπάσματα από απομαγνητοφωνήσεις, τα οποία περιλαμβάνουν βαρείς χαρακτηρισμούς και φερόμενες απειλές. Ο κ. Ξυλούρης απέρριψε ότι οι συνομιλίες τού ανήκουν:

«Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε. Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις», ανέφερε, ασκώντας επανειλημμένα το δικαίωμα σιωπής.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής επέμεινε, κάνοντας λόγο για «λειτουργία μαφίας», ενώ κατηγόρησε τον μάρτυρα ότι εκφοβίζει και αποφεύγει να απαντήσει.

«Από πού βρήκε τα λεφτά για την Πόρσε;»

Η συζήτηση πήρε νέα τροπή όταν η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε εξηγήσεις για το πού βρήκε ο 25χρονος γιος του μάρτυρα τα χρήματα για την αγορά Porsche.

Ο διάλογος ήταν αποκαλυπτικός:

Κων.: Πού βρήκε τα λεφτά;

Ξυλ.: Λογίστρια είστε; Ελεύθερος επαγγελματίας είναι.

Κων.: Από πού τα βρήκε;

Ξυλ.: Τα βρήκε, δεν είναι άπορος. Πατέρας του είμαι!

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι το αυτοκίνητο αγοράστηκε το 2019, ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε την οικονομική δυνατότητα του 25χρονου, κάνοντας αναφορά στους «αφορολόγητους του Μητσοτάκη».

Αντιπαράθεση για το παρατσούκλι «Φραπές»

Σε άλλο σημείο, ο κ. Ξυλούρης διόρθωσε το παρατσούκλι με το οποίο έχει γίνει γνωστός:

«Τζιτζής είναι το παρατσούκλι μου, όχι Φραπές. Ο Βελόπουλος το ξεκίνησε αυτό», είπε.

Σιωπή για την Παπανδρέου

Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσαν οι ερωτήσεις για φερόμενη συνομιλία όπου γίνεται λόγος για απειλές κατά της εισαγγελέως Παπανδρέου. Ο μάρτυρας απάντησε μονάχα ότι «ασκεί το δικαίωμα της σιωπής», αρνούμενος να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την αυθεντικότητα των διαλόγων.

Ακολουθεί ο έντονος διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Τον κύριο Φλωρίδη τον γνωρίζατε; Γιατί τον επικαλεστήκατε στους διαλόγους…

Ξυλούρης: Ούτε τον γνωρίζω, ούτε επικαλέστηκα τέτοιες συνομιλίες. Δεν είναι δικά μου αυτά που διαβάζετε.

Κων: Απαντήστε. Δεν φοβάμαι. Εκφοβίζετε τους πάντες. Μην με κοιτάτε άγρια.

Νικολακόπουλος: Απαντήστε.

Κων: Σταματήστε να τον εμψυχώνετε. Τι ντροπή. Οι διάλογοι δείχνουν την απώτατη λειτουργία μαφίας. Πώς θα ξεκ… την Παπανδρεου. Απαντήστε.

Ξυλ: Δεν απαντώ σε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δικές μου συνομιλίες.

Κων: Έχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στη μια λέτε πως θα γαμ…, στην άλλη πως θα ξεκ…. Σας έθιξαν οι εκφράσεις;

Νικ: Δεν επιτρέπεται αυτή η έκφραση.

Κων: Είναι στις απομαγνητοφωνήσεις. Τον προστατεύετε. Τι υπάλληλος είστε.

Νικ: Δεν με αγγίζουν αυτά που λέτε. Απαξιώ να απαντήσω.

Ξυλ: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με την Παπανδρέου.

(…)

Συνεχίζεται η έρευνα

Η κατάθεση Ξυλούρη έχει πλέον μετατραπεί σε ένα από τα πιο επεισοδιακά κεφάλαια της Εξεταστικής, καθώς οι τόνοι παραμένουν υψηλοί και οι αποκαλύψεις για το περιεχόμενο της δικογραφίας εντείνουν τις πολιτικές αντιδράσεις.

Η συνεδρίαση αναμένεται να συνεχιστεί με νέες καταθέσεις και πιθανές διασταυρώσεις στοιχείων.

