Τη στήριξη της Γερμανίας στην υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup ανακοίνωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, λίγο πριν από την έναρξη της κρίσιμης συνεδρίασης στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Κλίνγκμπεϊλ δήλωσε ότι είχε κατ’ ιδίαν συνομιλίες τόσο με τον Βέλγο υποψήφιο, Βινσέντ Βαν Πετέχεμ, όσο και με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και τόνισε πως, σε πλήρη συντονισμό με την Καγκελαρία, η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ του κ. Πιερρακάκη.

«Κατέστησα σαφές, στις προσωπικές συνομιλίες που είχα και με τους δύο συναδέλφους, ότι σήμερα θα ψηφίσω υπέρ του Έλληνα υπουργού. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία ώστε να εκλεγεί νέος πρόεδρος του Eurogroup», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κρίσιμη η γερμανική ψήφος

Η στάση της Γερμανίας θεωρείται καθοριστική για τη σημερινή διαδικασία εκλογής, καθώς το Βερολίνο πιέζει για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο Βέλγιο με στόχο τη χρηματοδότηση της στήριξης προς την Ουκρανία — ζήτημα που επηρεάζει τις ισορροπίες μεταξύ των κρατών-μελών.

Το Eurogroup, που αποτελεί το συλλογικό όργανο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, αναμένεται να εκλέξει τον νέο του πρόεδρο το απόγευμα της Πέμπτης. Αντίπαλος στην ψηφοφορία είναι ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών, Βινσέντ Βαν Πετέχεμ.

Η έκβαση της διαδικασίας θα καθορίσει τον νέο επικεφαλής ενός από τα σημαντικότερα όργανα οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.



