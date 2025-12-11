# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Φραπές: Αν είχα τους αριθμούς του Τζόκερ, σε σένα θα τους έδινα;

Ένταση και ειρωνείες χαρακτήρισαν τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο Γιώργος Ξυλούρης –γνωστός ως «Φραπές»– δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων σχετικά με τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, τον ρώτησε με σαφείς υπαινιγμούς για «κωδικούς» που αναφέρονται στις συνομιλίες:

«Τελικά με τον κ. Βορίδη βρεθήκατε και γιατί μιλούσατε με κωδικούς; Μήπως του δώσατε κωδικούς για το Τζόκερ;»

Ο Γιώργος Ξυλούρης απάντησε:
«Εγώ δεν παίζω Τζόκερ. Μετά που έφυγε ο κ. Βορίδης από το υπουργείο Γεωργίας, ούτε ξαναμιλήσαμε».

Ακολούθησε ένας σύντομος διάλογος με χιουμοριστικές αιχμές:

Ηλιόπουλος:
«Δεν παίζετε Τζόκερ εσείς; Ωραία. Με αυτά που έχουμε ακούσει, οριακά θα σας ζητούσα πέντε αριθμούς. Δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να πάει».

Ξυλούρης:
«Και να τους είχα, θα τους έδινα σε σένα;»

Ηλιόπουλος:
«Σωστό κι αυτό. Σας το δίνω».

Η κατάθεση συνεχίζεται με τα μέλη της επιτροπής να αναζητούν απαντήσεις για τις συνομιλίες και τις σχέσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

