Καραχάλιος: Στις 12 Ιανουαρίου η ιδρυτική διακήρυξη του «Κύματος» – Μακάρι να είναι πρόεδρος η Καρυστιανού

Σε δηλώσεις που άναψαν νέες πολιτικές συζητήσεις προχώρησε ο Νίκος Καραχάλιος, ανακοινώνοντας ότι στις 12 Ιανουαρίου το «ΚΥΜΑ» θα παρουσιάσει επίσημα την ιδρυτική του διακήρυξη, σηματοδοτώντας τη μετεξέλιξή του σε κομματικό φορέα.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ, ο επικοινωνιολόγος επισήμανε ότι το νέο εγχείρημα στοχεύει στην «ανασύνθεση του πατριωτικού κοινωνικού δημοκρατικού χώρου» με κεντρικό σύνθημα το «Πρώτα η Ελλάδα». Όπως ανέφερε, το ΚΥΜΑ βρίσκεται ήδη σε οργανωτική λειτουργία, με τον ίδιο να έχει τον ρόλο του προσωρινού επικεφαλής.

Τι είπε για την Καρυστιανού

Ερωτηθείς για τη Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Καραχάλιος υποστήριξε ότι η συμμετοχή της στο εγχείρημα είχε αρχικά συζητηθεί, ωστόσο το αξίωμα που κατέχει ως πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών δημιουργεί «σοβαρό ηθικό και πρακτικό ασυμβίβαστο» ενόψει της δίκης που ξεκινά.

«Δεν μπορεί κανείς να πολιτικοποιήσει μια τέτοια διαδικασία», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η κ. Καρυστιανού έχει δηλώσει πως θα συνδράμει υποστηρικτικά, αλλά δεν μπορεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Παρ’ όλα αυτά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής διεκδίκησης της ηγεσίας:

«Η Καρυστιανού μπορεί να είναι πρόεδρος και μακάρι να είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το χρονοδιάγραμμα και ο στόχος των 300.000 υπογραφών

Σύμφωνα με τον κ. Καραχάλιο, το ΚΥΜΑ έχει ήδη χαράξει πορεία:

• 12 Ιανουαρίου: παρουσίαση της ιδρυτικής πράξης

• 14 Ιανουαρίου: εκδήλωση του Φόρουμ για Δημοκρατία και Θεσμούς

• Ενεργοποίηση δικτύου συλλογής 300.000 υπογραφών, που αντιστοιχούν σε περίπου 5% εκλογικής επιρροής

«Όταν φτάσουμε τις 300.000 υπογραφές, το ΚΥΜΑ μετασχηματίζεται και κατεβαίνει στις εκλογές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι την ημέρα προκήρυξης των εκλογών θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές προκριματικές διαδικασίες, στα πρότυπα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

«Άλλο το κόμμα, άλλο ο υποψήφιος πρόεδρος»

Ο κ. Καραχάλιος τόνισε ότι ο ίδιος είναι εκπρόσωπος του κινήματος, ωστόσο η ηγεσία θα αναδειχθεί μέσα από διαδικασίες που θα επιτρέψουν «τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή του ελληνικού λαού», ακόμη και από πολίτες που δεν είναι μέλη του φορέα.

«Όποιος θέλει ας έρθει, κι ας μην είναι μέλος. Το ΚΥΜΑ πρέπει να εκπροσωπήσει όσο το δυνατόν περισσότερους», σημείωσε.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει εάν το ΚΥΜΑ θα καταφέρει να συγκροτηθεί σε νέο πολιτικό πόλο και πώς θα τοποθετηθεί στον δημόσιο διάλογο, καθώς και ποιος τελικά θα διεκδικήσει την προεδρία του νέου σχηματισμού.

