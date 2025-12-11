Eurogroup: Οριακή αναμέτρηση Πιερρακάκη – φαν Πέτεγκεμ για την προεδρία

Λίγες ώρες πριν την κρίσιμη ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο του Eurogroup, το αποτέλεσμα παραμένει αμφίρροπο, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Βέλγο υπουργό Οικονομικών Βίνσεντ φαν Πέτεγκεμ να διεκδικούν με ίσους όρους την ηγεσία του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Διπλωματικές πηγές της ΕΕ αναφέρουν ότι και οι δύο υποψήφιοι εμφανίζουν τέτοιο βαθμό στήριξης ώστε δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμη και απόσυρση ενός εκ των δύο πριν την ψηφοφορία. Παράλληλα, το Bloomberg εκτιμά ότι ο Βέλγος φαίνεται θεωρητικά ως φαβορί, επισημαίνοντας όμως πως η υποψηφιότητα Πιερρακάκη αντανακλά το σημαντικό άλμα της ελληνικής οικονομίας και το αφήγημα «επιστροφής» της χώρας μετά από μια δεκαετία δημοσιονομικών περιορισμών.

Οι συσχετισμοί δυνάμεων

Οι εκτιμήσεις θέλουν τον φαν Πέτεγκεμ να συγκεντρώνει κυρίως τη στήριξη των δημοσιονομικά αυστηρών χωρών του «βορρά» και της Κεντρικής Ευρώπης: Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Ιρλανδία και Σλοβακία. Αντίστοιχα, ο Πιερρακάκης φαίνεται να προσελκύει τη στήριξη χωρών του «νότου», όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, Μάλτα και Σλοβενία.

Ακόμη άγνωστη παραμένει η στάση της Γαλλίας, η οποία μέχρι τώρα κρατά κλειστά τα χαρτιά της, αν και ο Έλληνας υπουργός συναντήθηκε πρόσφατα στο Παρίσι με τον Γάλλο ομόλογό του Ρολάν Λεσκύρ. Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται και η ψήφος των χωρών της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία), καθώς και των μικρότερων οικονομιών, Κροατίας και Λουξεμβούργου.

Η ουσία της επιλογής

Πέρα από τους αριθμούς, η ψηφοφορία εκτιμάται ότι θα στείλει μήνυμα για την κατεύθυνση που θέλουν να δώσουν τα κράτη-μέλη στο σώμα του Eurogroup την επόμενη διετία.

• Ο φαν Πέτεγκεμ εκπροσωπεί το αφήγημα της «σταθερότητας» και της συνέχειας, με εμπειρία στις διαδικασίες της Ευρωομάδας και θετικό αποτύπωμα κατά την προηγούμενη βελγική προεδρία της ΕΕ.

• Ο Πιερρακάκης παρουσιάζεται ως «μεταρρυθμιστής», με προφίλ τεχνοκρατικό και έμφαση στην ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, το ψηφιακό ευρώ και την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Το έργο του στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και τα σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα της Ελλάδας, αποτελούν επιχειρήματα υπέρ της υποψηφιότητάς του.

Παράγοντες που μπορεί να κρίνουν την ψηφοφορία

Ρόλο –ίσως καθοριστικό– παίζει και η στάση του Βελγίου απέναντι στη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Το Βέλγιο έχει αντιταχθεί σθεναρά, φοβούμενο νομικές και οικονομικές επιπτώσεις, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει ορισμένα κράτη στο να στηρίξουν την ελληνική υποψηφιότητα ως «αντίδραση».

Ένα αξίωμα με μεγάλο βάρος

Οι αναλυτές υπενθυμίζουν ότι η θέση του προέδρου του Eurogroup μόνο τυπική δεν είναι. Τα επόμενα δυόμιση χρόνια θα απαιτήσουν καθαρό πολιτικό στίγμα για την κατεύθυνση της Ευρωζώνης, εν μέσω:

• του πολέμου στην Ουκρανία και των αυξημένων αναγκών για άμυνα,

• των γεωοικονομικών εντάσεων με τις ΗΠΑ,

• των συζητήσεων για τους δημοσιονομικούς κανόνες,

• της μετάβασης στο ψηφιακό ευρώ και την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες, με το βλέμμα στραμμένο στο μήνυμα που θα θελήσει να στείλει η Ευρωζώνη για το πολιτικό της «πρόσωπο» τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε ακόμα: Αγρότες απέκλεισαν το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα