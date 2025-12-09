Η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών εισέρχεται σε νέα, πιο οξυμένη φάση, καθώς η τακτική των «ήπιων τόνων» που είχε υιοθετήσει το Μέγαρο Μαξίμου εγκαταλείπεται και δίνει τη θέση της σε πιο σκληρή στάση. Τα επεισόδια στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου αποτέλεσαν σημείο καμπής, οδηγώντας στην άσκηση κατηγοριών για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης σε βάρος αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις.

Έντονη ανησυχία στο Μαξίμου – οι αγρότες δεν υποχωρούν

Το κυβερνητικό επιτελείο εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχο, καθώς εκτιμά ότι οι αγρότες έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι τέλους, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει περαιτέρω κλιμάκωση και παρατεταμένες αποκλειστικές δράσεις ενόψει των Χριστουγέννων. Στελέχη της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι με τη στάση τους οι αγρότες κινδυνεύουν να στραφούν απέναντι στην κοινωνία, ιδίως αν προκληθούν μεγαλύτερες αναταράξεις στους τομείς μεταφορών, εφοδιασμού και τουρισμού.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου κύκλου επαφών, υπό την προϋπόθεση ότι οι κινητοποιήσεις θα αποκλιμακωθούν και θα υπάρξει διάθεση συνεννόησης.

Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας καταγράφονται έντονες αντιδράσεις για την αδυναμία διαχείρισης της κρίσης. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος παρενέβη δημοσίως ζητώντας να δοθεί άμεσα λύση, ενώ και άλλοι βουλευτές επισημαίνουν ότι η επιθετική στάση απέναντι στους αγρότες ενδέχεται να αποβεί πολιτικά επιζήμια.

Άλλες φωνές εντός του κυβερνώντος κόμματος υποστηρίζουν ότι η αυστηρότερη γραμμή είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση των κινητοποιήσεων και η παράλυση κρίσιμων υποδομών.

Το μήνυμα Μητσοτάκη και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων

Μιλώντας σε συνέδριο για την Υγεία, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «οι ακραίες μορφές κινητοποίησης ενδέχεται να στρέψουν την κοινωνία απέναντι στους αγρότες», επαναλαμβάνοντας πως η πόρτα του διαλόγου παραμένει ανοιχτή — με την προϋπόθεση όμως να μην υπάρχουν αποκλεισμοί δρόμων και υποδομών.

Κυβερνητικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή συνάντηση κυβέρνησης και αγροτών περίπου μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, εφόσον υπάρξει αποκλιμάκωση.

Το οικονομικό σκέλος: ενισχύσεις, ρεύμα και πετρέλαιο

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής προσπάθειας βρίσκεται η καταβολή των μισών από τα 1,2 δισ. ευρώ των ενισχύσεων που απομένουν για το 2025. Περίπου 600 εκατ. ευρώ προγραμματίζεται να δοθούν έως το τέλος του έτους, ενώ 180 εκατ. ευρώ από το «Μέτρο 23» αναμένεται να αρχίσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των παραγωγών το επόμενο διάστημα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, προανήγγειλε επέκταση του φθηνού αγροτικού ρεύματος μέσω του προγράμματος «Γαία» και επαναπροσδιορισμό των ποσοτήτων αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια, κάτι που θα επηρεάσει έμμεσα την επιστροφή ΕΦΚ.

Καραμανλής vs. κυβέρνησης: ανταλλαγή αιχμών

Στο δημόσιο διάλογο παρενέβη και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ζητώντας μεγαλύτερη ευαισθησία προς τους αγρότες. Το Μαξίμου απάντησε εμμέσως, υπενθυμίζοντας ότι πρακτικές όπως το «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» είχαν υιοθετηθεί επί της δικής του διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση «δίνει όσα περισσότερα μπορεί από πραγματικά διαθέσιμους πόρους».

Η επόμενη μέρα

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, καθώς η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συνδυάσει την τήρηση της νομιμότητας με την ανάγκη στήριξης της αγροτικής παραγωγής, ενώ οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Το επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένεται καθοριστικό για το αν η σύγκρουση θα βαδίσει προς εκτόνωση ή περαιτέρω ένταση.

