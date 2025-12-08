Μητσοτάκης: Θεαματική στροφή από την κρίση στην ανάκαμψη

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης το 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum με τίτλο «Building on Success: Unlocking Greece’s Investment Potential». Το συνέδριο υποστηρίζεται ενεργά από την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange (NYSE), το Athens Exchange Group (ATHEX Group) καθώς και μεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισμούς.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, χαρακτηρίζοντας το Forum «σημαντική γέφυρα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την αμερικανική επενδυτική κοινότητα. Όπως ανέφερε, με το 2025 να οδεύει προς το τέλος του, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, καθιστώντας τη χώρα «όλο και πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό».

«Θεαματική στροφή της Ελλάδας από την κρίση στην ανάκαμψη»

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα προσφέρει πλέον ευκαιρίες υψηλής ανάπτυξης, με υγιή δημοσιονομικά θεμελιώδη δεδομένα, ξεκάθαρο γεωπολιτικό προσανατολισμό και πολιτική σταθερότητα. Μίλησε για ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών — από τον τουρισμό, τις υποδομές, τα logistics και τα αγροδιατροφικά προϊόντα, έως πιο σύγχρονους τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, η μεταποίηση και οι βιοεπιστήμες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα καταγράφει αυξανόμενες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI), επιβεβαιώνοντας όπως είπε «τη θεαματική στροφή από την οικονομική κρίση στην ανάκαμψη».

Ενεργειακές συμφωνίες με ΗΠΑ – LNG & γεωτρήσεις στο Ιόνιο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας–ΗΠΑ. Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, συμφωνήθηκε η διανομή αμερικανικού LNG, που ξεκινά από την Ελλάδα και φτάνει βόρεια σε χώρες της περιοχής, ακόμη και στην Ουκρανία. Παράλληλα προβλέπεται συνεργασία σε υπεράκτιες γεωτρήσεις στο Ιόνιο, στο πλαίσιο κοινοπραξίας ελληνικών και αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών.

Οι συμφωνίες αυτές, σημείωσε, ενισχύουν τους δεσμούς των δύο χωρών και αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακή πύλη και οικονομικός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Προσδοκίες για το 2026 – «Σας προσκαλώ να συμμετέχετε στο ελληνικό success story»

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε βεβαιότητα ότι το 2026 θα είναι έτος περαιτέρω ανάπτυξης, τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για τις επενδύσεις, καλώντας τους συμμετέχοντες «να γίνουν μέρος του success story της Ελλάδας».

Οι διοργανωτές: «Η Ελλάδα είναι πλέον success story»

Σε ανακοίνωσή τους οι Νικόλας και Όλγα Μπορνόζη χαρακτήρισαν το φετινό Forum ιδιαίτερα σημαντικό, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στην παγκόσμια οικονομική σκηνή. Μεταρρυθμίσεις, θετικές προοπτικές και ρυθμός ανάπτυξης άνω του μέσου όρου της Ε.Ε. για έκτη συνεχόμενη χρονιά, αποτελούν — σύμφωνα με τους διοργανωτές — στοιχεία που ενισχύουν την προσέλκυση επενδύσεων.

Το συνέδριο, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, προσφέρει συνολική εικόνα του επενδυτικού τοπίου και των κλάδων που παραμένουν ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες. Βασικοί χορηγοί είναι οι Goldman Sachs, Morgan Stanley και TEN Ltd (Tsakos Energy Navigation).

