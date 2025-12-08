# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αγρότες απέκλεισαν το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα

Αγρότες απέκλεισαν το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στη Θεσσαλία, με δεκάδες από αυτούς να συγκεντρώνονται το πρωί της Δευτέρας έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα.

Στον δρόμο έχουν παραταχθεί περίπου 25 τρακτέρ, σχηματίζοντας κομβόι, ενώ στο σημείο βρίσκεται κλούβα της ΕΛΑΣ που εμποδίζει την πρόσβαση προς το γραφείο. Η παρουσία της αστυνομίας προκάλεσε ένταση, με τους αγρότες να ζητούν την απομάκρυνσή της και να δηλώνουν:

«Θα περάσουμε με τα τρακτέρ. Οι κλούβες είναι η απάντηση της κυβέρνησης στον διάλογο».

Γιατί αποφάσισαν τον αποκλεισμό
Ο αποκλεισμός είχε αποφασιστεί από το μπλόκο του Ε-65 στη χθεσινή συνέλευση, ως μορφή διαμαρτυρίας για την κυβερνητική πολιτική στον πρωτογενή τομέα.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας, τόνισε:

«Μας οδηγούν στην εξαθλίωση, θα αγωνιστούμε για να μείνουμε στα χωριά και στα χωράφια μας».

Παράλληλα, αποφασίστηκε αντιπροσωπεία των αγροτών να συμμετάσχει την Πέμπτη στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, στις 10:00 το πρωί.

Η απάντηση του Κώστα Τσιάρα
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι η παρουσία της κλούβας δεν ήταν δική του εντολή αλλά επιχειρησιακή απόφαση της αστυνομίας.
Ο ίδιος τόνισε ότι έχει ζητήσει να απομακρυνθεί, ώστε οι αγρότες να μπορέσουν να παραδώσουν τα αιτήματά τους χωρίς ένταση:

«Θα ήταν αντιφατικό να λέω πως οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές και να υπάρχει τέτοια εικόνα. Επικοινώνησα με τον αστυνομικό διευθυντή και ζήτησα να φύγουν οι κλούβες».

Ο κ. Τζέλλας από την πλευρά του κάλεσε τον υπουργό να δώσει εντολή για άμεση απομάκρυνση της διμοιρίας.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, με νέα μπλόκα και αποκλεισμούς να οργανώνονται ενόψει της επόμενης εβδομάδας.

Διαβάστε ακόμα: Κατάμεστο το Παλλάς για την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα - Ισχυρή πολιτική παρουσία στην εκδήλωση

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Εξιτήριο για τον κτηνοτρόφο που αποχαιρέτησε τα πρόβατά του λόγω ευλογιάς – Υπέστη εγκεφαλικό
Κοινωνία

Εξιτήριο για τον κτηνοτρόφο που αποχαιρέτησε τα πρόβατά του λόγω ευλογιάς – Υπέστη εγκεφαλικό

Τραμπ Τζούνιορ: Η Ουκρανία πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία – Ενδεχόμενο απομάκρυνσης των ΗΠΑ από την ειρηνευτική διαδικασία
Κόσμος

Τραμπ Τζούνιορ: Η Ουκρανία πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία – Ενδεχόμενο απομάκρυνσης των ΗΠΑ από την ειρηνευτική διαδικασία

Ο Πάνος Ρούτσι απαντά στην κριτική: Και εγώ άνθρωπος είμαι - Είναι τόσο κακό;
Κοινωνία

Ο Πάνος Ρούτσι απαντά στην κριτική: Και εγώ άνθρωπος είμαι - Είναι τόσο κακό;

Αισιοδοξία του προέδρου του Βρετανικού Μουσείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Υπάρχει κοινός τόπος
Κόσμος

Αισιοδοξία του προέδρου του Βρετανικού Μουσείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Υπάρχει κοινός τόπος

Δεν αποχωρεί από την πολιτική ο Νετανιάχου - Το «όχι» στη συνταξιοδότηση
Κόσμος

Δεν αποχωρεί από την πολιτική ο Νετανιάχου - Το «όχι» στη συνταξιοδότηση