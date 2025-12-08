Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στη Θεσσαλία, με δεκάδες από αυτούς να συγκεντρώνονται το πρωί της Δευτέρας έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα.

Στον δρόμο έχουν παραταχθεί περίπου 25 τρακτέρ, σχηματίζοντας κομβόι, ενώ στο σημείο βρίσκεται κλούβα της ΕΛΑΣ που εμποδίζει την πρόσβαση προς το γραφείο. Η παρουσία της αστυνομίας προκάλεσε ένταση, με τους αγρότες να ζητούν την απομάκρυνσή της και να δηλώνουν:

«Θα περάσουμε με τα τρακτέρ. Οι κλούβες είναι η απάντηση της κυβέρνησης στον διάλογο».

Γιατί αποφάσισαν τον αποκλεισμό

Ο αποκλεισμός είχε αποφασιστεί από το μπλόκο του Ε-65 στη χθεσινή συνέλευση, ως μορφή διαμαρτυρίας για την κυβερνητική πολιτική στον πρωτογενή τομέα.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας, τόνισε:

«Μας οδηγούν στην εξαθλίωση, θα αγωνιστούμε για να μείνουμε στα χωριά και στα χωράφια μας».

Παράλληλα, αποφασίστηκε αντιπροσωπεία των αγροτών να συμμετάσχει την Πέμπτη στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, στις 10:00 το πρωί.

Η απάντηση του Κώστα Τσιάρα

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι η παρουσία της κλούβας δεν ήταν δική του εντολή αλλά επιχειρησιακή απόφαση της αστυνομίας.

Ο ίδιος τόνισε ότι έχει ζητήσει να απομακρυνθεί, ώστε οι αγρότες να μπορέσουν να παραδώσουν τα αιτήματά τους χωρίς ένταση:

«Θα ήταν αντιφατικό να λέω πως οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές και να υπάρχει τέτοια εικόνα. Επικοινώνησα με τον αστυνομικό διευθυντή και ζήτησα να φύγουν οι κλούβες».

Ο κ. Τζέλλας από την πλευρά του κάλεσε τον υπουργό να δώσει εντολή για άμεση απομάκρυνση της διμοιρίας.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, με νέα μπλόκα και αποκλεισμούς να οργανώνονται ενόψει της επόμενης εβδομάδας.

Διαβάστε ακόμα: Κατάμεστο το Παλλάς για την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα - Ισχυρή πολιτική παρουσία στην εκδήλωση