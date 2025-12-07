Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σκιαγράφησε με σαφήνεια τις προτεραιότητες της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη χώρα μας, όπως τις αντιλαμβάνεται η ίδια υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τη Γκίλφοϊλ, η Ελλάδα αποτελεί κομβικό σημείο για την ενεργειακή σταθερότητα στην περιοχή, με τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος να θεωρείται κεντρική προτεραιότητα. Παράλληλα, ανέδειξε τη Βόρεια Ελλάδα ως ανερχόμενο τεχνολογικό και γεωστρατηγικό κέντρο, συνδέοντας την ενέργεια με την Τεχνητή Νοημοσύνη και υπογραμμίζοντας ότι «όποιος ελέγχει την ενέργεια, θα ελέγχει και την ΤΝ».

Επανέλαβε πως οι ΗΠΑ βλέπουν σταθερά την Ελλάδα ως αξιόπιστο σύμμαχο, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση για ενίσχυση συνεργασιών σε ενέργεια, ασφάλεια και οικονομία. Έκανε λόγο για ισχυρή διάθεση επενδύσεων από αμερικανικές εταιρείες, με έμφαση σε έργα που αφορούν τον ενεργειακό διάδρομο, τα λιμάνια και τις υποδομές, ενώ προανήγγειλε νέα συνάντηση «3+1» στις ΗΠΑ το 2026 με αποκλειστικό αντικείμενο την ενέργεια. Παράλληλα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη τερματισμού των πολέμων στην Ουκρανία και τη Γάζα, επαινώντας τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρέσβης ανέδειξε τη Θεσσαλονίκη ως πόλη που την εντυπωσίασε βαθιά, αναφερόμενη σε συναντήσεις με θεσμικούς και θρησκευτικούς φορείς, μιλώντας για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, θρησκευτικής ελευθερίας και μνήμης του Ολοκαυτώματος. Τόνισε πως παρακολουθεί στενά την πρόοδο του Μουσείου Ολοκαυτώματος και της Πλατείας Ελευθερίας, δηλώνοντας έτοιμη να συμβάλει ακόμη και σε δράσεις συγκέντρωσης πόρων.

Στάθηκε, τέλος, στο προσωπικό της ταξίδι, στη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ και στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην Ελλάδα ως πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, με πίστη ότι η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση μπορούν να οδηγήσουν οποιονδήποτε στην επίτευξη των στόχων του.

Δηλώσεις Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Για τον Πρόεδρο Τραμπ, το να είναι η Ελλάδα ένας ενεργειακός κόμβος στην περιοχή ήταν πολύ σημαντικό», σημείωσε, δείχνοντας ότι η προσέγγιση αυτή δεν αποτελεί απλώς διπλωματική ευγένεια, αλλά στρατηγική γραμμή.

Η επιλογή της να ξεκινήσει από το θέμα της ενέργειας δεν είναι τυχαία. Τα ενεργειακά συστήματα συνδέονται πλέον με την ασφάλεια, την οικονομία αλλά και τη διεθνή ισχύ, κάτι που επιβεβαίωσε η ίδια στη συνέχεια.

Η ενεργειακή αυτονομία ως παράγοντας ισορροπίας

Η πρέσβης συνέχισε, αναπτύσσοντας τον συλλογισμό της γύρω από το πώς η ενεργειακή ανεξαρτησία αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή:

«Νομίζω ότι με την Ελλάδα να έχει αυτή την ενεργειακή ανεξαρτησία και να είναι ο κόμβος εδώ, πραγματικά παρέχει περιφερειακή σταθερότητα, η οποία επηρεάζει τον κόσμο και τους γείτονες».

Εδώ, η Γκίλφοϊλ ουσιαστικά περιγράφει την Ελλάδα ως σημείο αναφοράς στη νοτιοανατολική Ευρώπη, όχι απλώς ως καταναλωτή ενέργειας αλλά ως διαχειριστή και διανομέα. Αυτό μεταφράζεται σε αναβαθμισμένη γεωπολιτική επιρροή.

Το νόημα συμπυκνώνεται στην επόμενη φράση της:

«Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια -και το βλέπουμε ξεκάθαρα αυτό στην περίπτωση της Ουκρανίας και της Ρωσίας».

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι για τις ΗΠΑ η Ελλάδα είναι όχι μόνο εμπορικός αλλά και αμυντικός συνεργάτης. Η σύνδεση ενέργειας–ασφάλειας, ειδικά μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αποτελεί βασικό σημείο της δυτικής στρατηγικής.

Οι εξελίξεις σε Ουκρανία–Γάζα και ο ρόλος Τραμπ

Η Γκίλφοϊλ συνδέει το ενεργειακό σκηνικό με τις διεθνείς συγκρούσεις, αναφερόμενη συγκεκριμένα στις πολεμικές ζώνες:

«Δεν μπορούμε ποτέ να το αφήσουμε να είναι φυσιολογικό (ο πόλεμος). Πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτό που κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ είναι τόσο σημαντικό».

Με αυτή τη δήλωση επιχειρεί να δείξει ότι η ενεργειακή στρατηγική και οι ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για Ουκρανία και Γάζα συνδέονται πολιτικά. Όσο πιο ασφαλείς είναι οι δρόμοι ενέργειας, τόσο πιο πιθανή είναι η σταθερότητα.

Επενδυτική προοπτική και 3+1 Agenda

Η πρέσβης δεν περιορίστηκε στη στρατηγική θεωρία. Δήλωσε ανοιχτά διάθεση οικονομικής διεύρυνσης:

«Υπάρχει ισχυρή διάθεση για επενδύσεις στην Ελλάδα».

Η φράση αυτή δεν είναι γενικόλογη· έρχεται σε μια περίοδο όπου εταιρείες τεχνολογίας, ενέργειας, logistics και άμυνας εξετάζουν νέα projects. Η ίδια μάλιστα συνέδεσε ενέργεια με τεχνητή νοημοσύνη:

«Όποιος ελέγχει την ενέργεια, θα ελέγχει και την ΤΝ».

Με αυτή τη φράση προδιαγράφει ένα μέλλον όπου η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί όχι μόνο σε ενεργειακή πύλη αλλά και σε τεχνολογικό κόμβο.

Η τοποθέτηση λειτουργεί ως στρατηγική υπόδειξη: ενέργεια → πληροφορία → ισχύς.

Η Ελλάδα ως σύμμαχος και η Θεσσαλονίκη ως προσωπική εντύπωση

Η Γκίλφοϊλ το ξεκαθαρίζει:

«Η Ελλάδα υπήρξε επανειλημμένα σταθερός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας έμπιστος σύμμαχος, ένας σύμμαχος στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε κάθε φορά».

Εδώ η πρέσβης αναφέρεται σε σχέση εμπιστοσύνης, όχι μόνο συνεργασίας. Η Ελλάδα δεν θεωρείται απλώς στρατιωτικός εταίρος αλλά σταθερή μεταβλητή στο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Και σε ανθρώπιμένο τόνο συμπληρώνει για τη Θεσσαλονίκη:

«Είναι απολύτως όμορφη!»

Η δήλωση αυτή, αν και λεκτικά απλή, αποκαλύπτει θερμό κλίμα, πρόθεση παρουσίας στη Βόρεια Ελλάδα και προφανώς συνέχιση διπλωματικών κινήσεων στην περιοχή.

