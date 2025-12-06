Επαφές με πολίτες είχε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο Μαρκόπουλο, συνεχίζοντας τις περιοδείες του σε τοπικές κοινωνίες με στόχο –όπως τονίζεται– την ανάδειξη ζητημάτων, την άμεση επικοινωνία με τους δημότες και την ενημέρωση για τις κυβερνητικές προτεραιότητες.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της οικογένειας», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως η οικογένεια αποτελεί το «κύτταρο της κοινωνίας». Αναφέρθηκε στη μείωση φόρων ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, επαναλαμβάνοντας: «Τη στηρίζουμε έμπρακτα».

Για τους νέους ανακοίνωσε τον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος από την 1η Ιανουαρίου 2026, σημειώνοντας ότι «κάνουμε κάτι πρωτοποριακό στην Ευρώπη». Παράλληλα υπενθύμισε ότι εντός διετίας καταργείται η προσωπική διαφορά, ένα αίτημα που –όπως είπε– άκουγε διαρκώς στις περιοδείες του.

Μήνυμα προς τους αγρότες

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε:

«Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή για διάλογο – οι αγρότες να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, οι διαμαρτυρίες να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο».

Σχόλιο για Τσίπρα και «Ιθάκη»

Αναφερόμενος εμμέσως σε πρόσφατες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός είπε:

«Επειδή τελευταία είναι επίκαιρες οι ταξιδιωτικές αναλογίες – σήμερα το σκάφος της πατρίδας μας κινείται ασφαλές αλλά σε ταραγμένα νερά – Η Ελλάδα σήμερα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτή που παραλάβαμε το 2019 – λαμβάνουμε τα μηνύματα των πολιτών για αυτό προχωρούμε σε στοχευμένες κινήσεις».

Κυβερνητικά στελέχη σε γραμμή στήριξης αλλά και υπευθυνότητας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε πως η κυβέρνηση έχει ανοιχτή πόρτα στον διάλογο, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε οργανωμένη αντιπροσωπεία αγροτών μπορεί να συναντήσει την ηγεσία.

Ανάλογο μήνυμα έστειλε και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος υποστήριξε ότι:

«Εμείς θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα βρεθεί λύση… ως το τέλος του χρόνου θα καταβληθεί περίπου 1,2 δισεκ. ευρώ» ενώ υπενθύμισε μέτρα στήριξης σε ΦΠΑ, πετρέλαιο, λιπάσματα, ζωοτροφές και ρεύμα.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως σε έκνομες ενέργειες δεν θα υπάρξει ανοχή, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά επεισόδια σε υποδομές.

Οι δηλώσεις φανερώνουν διαθέσεις συνεννόησης, όμως δεν πρέπει να παραβλέπεται η πραγματικότητα: οι αγρότες έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται, ειδικά στη σκιά των αποκαλύψεων και των δυσλειτουργιών που συνδέθηκαν με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η οικονομική πίεση στην παραγωγή, το αυξημένο κόστος και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δεν είναι συνθήκες που μπορούν να αγνοηθούν – ο διάλογος είναι απαραίτητος, αλλά η επίλυση είναι επείγουσα.

