Μαρία Καρυστιανού: «Η αλλαγή θα έρθει από την κοινωνία – Δεν ξέρω αν θα ηγηθώ του νέου εγχειρήματος»

Σε δημόσια τοποθέτησή της στην TV100, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από ένα αυτόνομο κίνημα πολιτών, το οποίο –όπως τόνισε– έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η ίδια σημείωσε ότι στηρίζει πλήρως τη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού και πολιτικού ρεύματος, αποστασιοποιημένου από το σημερινό κομματικό σύστημα, υπογραμμίζοντας ότι η λύση «θα δοθεί μόνο μέσα από την ίδια την κοινωνία». Όπως δήλωσε, πολίτες σε πολλές πόλεις προσεγγίζουν την ίδια και αναφέρουν ότι ήδη οργανώνονται σε τοπικές πρωτοβουλίες, τις οποίες η ίδια ενθαρρύνει.

Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει αν θα τεθεί επικεφαλής μιας τέτοιας προσπάθειας. «Δεν ξέρω αν θα βγω μπροστά. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Στη δημοκρατία την απάντηση τη δίνει η κοινωνία», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι όταν της τεθεί επίσημα το ερώτημα, θα τοποθετηθεί ξεκάθαρα.

Παράλληλα, η κ. Καρυστιανού εξέφρασε ανησυχία ότι υπάρχουν κύκλοι που επιχειρούν να υπονομεύσουν τη συγκρότηση του νέου κινήματος, δηλώνοντας ότι η προσπάθεια πρέπει να οργανωθεί με σοβαρότητα, γιατί «πολλοί θέλουν να το αμαυρώσουν». Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση συνεργασίας με πολιτικούς που προέρχονται από το υπάρχον πολιτικό σύστημα.

Η συζήτηση για τη δημιουργία νέας πολιτικής δύναμης έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, με τη Μαρία Καρυστιανού να αποτελεί μία από τις προσωπικότητες που προσελκύουν το ενδιαφέρον των πολιτών και των ΜΜΕ.

