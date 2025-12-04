Με την αιτιολόγηση της απόκτησης της Ferrari ξεκίνησε την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κτηνοτρόφος Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου – γνωστής ως «αγρότισσας με τη Ferrari» – ο οποίος έχει δει περιουσιακά στοιχεία του να δεσμεύονται στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος. Κατέθεσε δε πως με αθώα περιστερά παρομοιάζει τον εαυτό του.

Όπως είπε, η μητέρα του τού παραχώρησε το μερίδιό της από απαλλοτρίωση έκτασης και του δώρισε την Ferrari, προσθέτοντας ακόμη ότι έχει κερδίσει συνολικά περίπου 25.000 ευρώ από τυχερά παιχνίδια.

Τα κέρδη από Τζόκερ και η Ferrari

«Δεν έχω κερδίσει 6.000 φορές που ακούγεται. Έχω κερδίσει συνολικά το πολύ 25 χιλιάρικα σε διάφορα δελτία, τα περισσότερα είναι Τζόκερ. Και πριν από το ‘19 κέρδισα κάποια ποσά, όχι δεκάδων χιλιάδων ευρώ», ανέφερε αρχικά.

Αργότερα, εξήγησε εκ νέου:

«Δεν έχω κερδίσει 6.000 φορές που ακούγεται. Έχω κερδίσει συνολικά το πολύ 25.000 σε διάφορα δελτία, τα περισσότερα είναι τζόκερ. Και πριν από το 2019 κέρδισα κάποια ποσά, 2000 ή 800 ευρώ, όχι δεκάδων χιλιάδων ευρώ».

Αναφορικά με την Ferrari, κατέθεσε:

«Αυτό το αυτοκίνητο αγοράστηκε το 2004 και δεν έχει αποκτηθεί από πόρους της εργασίας μου ή από κοινοτικούς πόρους. Προέρχεται από αναγκαστική απαλλοτρίωση σε οικόπεδο της μητέρας μου, μου το έκανε η μητέρα μου σαν δώρο», είπε, προσθέτοντας πως «δεν το έχω κλέψει και δεν το χρωστάω σε κανέναν».

Χαρακτηριστικός ήταν και ο διάλογος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου:

«Με τη Ferrari ήρθατε;»

«Δεν έχω κλέψει και δεν χρωστάω σε κανέναν τα αυτοκίνητα», απάντησε.

«Πόρισμα παραπληροφόρηση»

Σε ερώτηση για τη δέσμευση λογαριασμών του, απάντησε πως υπάρχει «βιαστικό πόρισμα», βασισμένο σε υπόνοιες και δημοσιεύματα.

«Αφού είναι όλα καλώς καμωμένα, γιατί δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί σας;» ρώτησε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο μάρτυρας απάντησε πως πρόκειται για συμπέρασμα που «βασίζεται μόνο και μόνο σε υπόνοιες», κάνοντας λόγο για «παραπληροφόρηση».

Δήλωσε επίσης ότι την εξαετία ‘19–‘25 έχει λάβει από επιδοτήσεις 593.000 ευρώ, χωρίς όμως να αναφερθεί σε ποσά συγγενών του.

Παιδικά χρόνια, οικογενειακό ιστορικό και τραγωδίες

Ο μάρτυρας περιέγραψε τη ζωή του, αναφέροντας:

«Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την οικογένειά μου. Έχουμε βιώσει δύσκολα χρόνια, είναι δύσκολη η ζωή του κτηνοτρόφου στα βουνά. Η μητέρα μου μας είχε στείλει σε ορφανοτροφείο για να μορφωθούμε και να προστατευτούμε. Χάσαμε την αδερφή μου 4 χρονών πάνω στα βουνά από το κρύο. Έχασα τον πατέρα μου πάνω στο βουνό την ώρα που βοσκούσε τα πρόβατα από ανακοπή καρδιάς», είπε.

Η σύγκρουση με Μιλένα Αποστολάκη

Επεισοδιακή ήταν η συνέχεια, με ανταλλαγές ειρωνειών και ένταση στην αίθουσα. Ο Μαγειρίας έφτασε σε σημείο να κάνει δύο φορές το σταυρό του, όταν πιέστηκε έντονα για τις γονικές παροχές από τη μητέρα του.

Ακολούθησαν λεπτομερείς διάλογοι, που διατηρούνται αυτούσιοι:

Μ. Αποστολάκη: Η μητέρα σας δίνει και 275.000 το 2023 γονικές παροχές. Θέλετε να εξηγήσετε αυτές τις γονικές παροχές;

Χρ. Μαγειρίας: Για να κάνει γονική παροχή πρέπει να έχει απόθεμα ανάλωσης. Όταν το έχει νόμιμα, μπορεί να το δώσει

(...)

Η ένταση ανέβηκε περαιτέρω όταν η συζήτηση πέρασε στην επιδότηση ζώων που δηλώθηκαν ως απώλειες από άγρια ζώα.

Ο χαρακτηριστικός διάλογος:

Μ. Αποστολάκη: Ο...κακός ο λύκος πόσα σας έφαγε;

Μάρτυρας: Μπορεί να φάει από 12 έως 15.

Μ. Αποστολάκη: “Έχουμε ανύπαρκτα ζώα γιατί τα έφαγε ο λύκος”. Αυτό δεν είπατε; Υπάρχει αντίστοιχο έγγραφο που να τα βεβαιώνει αυτά;

Μάρτυρας: Θα τα ζητήσω από τον ΕΛΓΑ να σας τα φέρω.

«Όπλα, εικόνες, ανιχνευτής μετάλλων»

Ακολούθησε νέο μέτωπο αντιπαράθεσης όταν η βουλευτής ρώτησε για έρευνα του 2015, όπλα, ανιχνευτή μετάλλων και καταγγελίες διακίνησης εικόνων.

Ο μάρτυρας αντέδρασε έντονα:

«Εάν αναφέρετε ξανά τη λέξη αρχαιοκαπηλεία στο όνομά μου… Κι ας έχετε βουλευτική ασυλία…

(...)

Βρήκαν τρία πιστόλια του συγχωρεμένου του πατέρα μου. Αθωώθηκα γιατί ήταν κειμήλια».

Διακοπές λόγω κακοκαιρίας

Η συνεδρίαση διεξήχθη μετ' εμποδίων, καθώς από τη σφοδρή βροχόπτωση έπεσε για λίγα δευτερόλεπτα το ρεύμα, προκαλώντας προβλήματα στη μετάδοση του Καναλιού της Βουλής και στο διαδίκτυο.

