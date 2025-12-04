Μαρία Καρυστιανού: «Το colpo grosso που στήθηκε στις πλάτες μας σταματά εδώ» – Ζητεί μη εφαρμογή του Άρθρου 86

Θέση απέναντι στο πολιτικό σύστημα πήρε με νέα δημόσια δήλωσή της η Μαρία Καρυστιανού, η οποία με ανάρτησή της αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως στο Άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, ζητώντας «μη εφαρμογή» του, καθώς – όπως υποστηρίζει – «αντίκειται στο Κράτος Δικαίου» και λειτουργεί ως «άρθρο ξεπλύματος των πολιτικών».

Η κ. Καρυστιανού επιτέθηκε τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι καμία πολιτική δύναμη δεν προχωρά σε ουσιαστικές λύσεις για τις χρόνιες παθογένειες της χώρας. Όπως σημειώνει, οι αγρότες διαμαρτύρονται για την επιβίωση και τις μεγάλες απώλειες στις παραγωγές και τα ζωικά κεφάλαια, όμως οι αντιδράσεις του πολιτικού συστήματος οδηγούν «σε μία άκαρπη εκτόνωση».

Οι βασικές αιχμές της ανάρτησης

Στην ανάρτησή της αναφέρει ότι:

Η κυβέρνηση «προσφέρει ψίχουλα σε σχέση με όσα χρωστάει».

Η αντιπολίτευση περιορίζεται σε «παχιά λόγια» και δεν δίνει καμία ουσιαστική λύση.

Οι πολιτικοί υπεύθυνοι «μένουν εκτός κάδρου και ατιμώρητοι», λόγω του Άρθρου 86.

Εντείνεται η «επίσημη τρομοκρατία κατά των μαρτύρων» που καταγγέλλουν πολιτικές υποθέσεις.

Η κ. Καρυστιανού καλεί σε πλήρη ανατροπή του πλαισίου πολιτικής ευθύνης και ζητεί:

Τα αιτήματα που θέτει

Μη εφαρμογή του Άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών.

Πλήρη λογοδοσία όλων των πολιτικών για υποθέσεις όπως τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές, η Novartis και το Μάτι.

Επιστροφή των χρημάτων που καταχράστηκαν πολιτικά πρόσωπα στα δημόσια ταμεία και άμεση απόδοσή τους στην κοινωνία.

Δήμευση περιουσίας των ενόχων.

Πληρωμή των προστίμων από όσους ευθύνονται και όχι από τους πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην ανάγκη εποπτείας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, υποστηρίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμική χώρα με ‘ιθαγενείς’» και καλώντας την ΕΕ να διασφαλίσει την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και τον έλεγχο των σκανδάλων που αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια.

Οι αγρότες στους δρόμους, φωνάζουν απεγνωσμένα για την επιβίωση και για τα αφανισθέντα ζώα τους.



Όμως όλες αυτές οι διαμαρτυρίες στους δρόμους καταλήγουν κάθε φορά σε μία άκαρπη εκτόνωση:

η κυβέρνηση προσφέρει ψίχουλα σε σχέση με όσα χρωστάει,

Συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο στις 9 Δεκεμβρίου

Η κ. Καρυστιανού ανακοίνωσε ότι στις 9 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση–καταγγελία στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με το Άρθρο 86 και την ατιμωρησία πολιτικών προσώπων. Μεταξύ άλλων, θα τεθεί το ερώτημα γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα δεν ασκεί πλήρως τα καθήκοντά της ως προς τις έρευνες για πολιτικά στελέχη.

«Φτάνει πια. Όλοι μαζί μέχρι τη δικαίωση», καταλήγει στην ανάρτησή της.

