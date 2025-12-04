Με σαφή μηνύματα αναδιάταξης του προοδευτικού χώρου και προαναγγελία νέου πολιτικού φορέα, ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε χθες, από το βήμα του Θεάτρου Παλλάς, το πολιτικό του όραμα κατά την παρουσίαση του βιβλίου του. Μίλησε για την ανάγκη μιας «νέας Μεταπολίτευσης» και ενός πολιτικού «Big Bang» που – όπως είπε – θα ανατρέψει τους σημερινούς συσχετισμούς και θα δώσει κεντρικό ρόλο στους πολίτες.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, με έντονη αποδοχή από το ακροατήριο, ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε την πρόθεσή του να ηγηθεί ενός εγχειρήματος «ριζικής ανασύνθεσης» του προοδευτικού χώρου, τονίζοντας ότι δεν αναζητά την επανάληψη των γνωστών κομματικών πρακτικών, αλλά τη δημιουργία μιας «πολύχρωμης, κινηματικής, προγραμματικά συμπαγούς παράταξης» που θα μπορεί να διεκδικήσει την κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.

Το κάλεσμα σε αυτοοργάνωση

Ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε ανοικτό κάλεσμα στους πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης σε γειτονιές, πόλεις, χώρους εργασίας και εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας ότι η νέα προσπάθεια δεν θα στηριχθεί σε παραδοσιακές δομές, αλλά σε συμμετοχικά δίκτυα. «Πρωτοβουλίες που θα σπάνε τα στεγανά της απομόνωσης» και θα δίνουν ρόλο σε όλους, όπως είπε, χωρίς «ρεζερβέ πρώτης θέσης».

Αιχμές για τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στις αναφορές του προς ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας μίλησε για «κατακερματισμό και ιδιοτέλεια», επικρίνοντας τις ηγεσίες για εσωστρέφεια, αυταρέσκεια και απουσία εναλλακτικού σχεδίου. Ανέφερε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις ασχολούνται περισσότερο με το «ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό» παρά με τη διαμόρφωση προοπτικής διακυβέρνησης, αφήνοντας – όπως είπε – την κυβέρνηση να κυριαρχεί πολιτικά.

Η χωροταξική διάταξη στην αίθουσα, με στελέχη ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς να παρακολουθούν από τον εξώστη, ερμηνεύτηκε επίσης ως μήνυμα αποστασιοποίησης. Την ίδια στιγμή, κορυφαίες προσωπικότητες από τον ευρύτερο χώρο κάθισαν στις πρώτες σειρές, στο πλευρό του νέου Ινστιτούτου που έχει ιδρύσει.

Το όραμα για ένα νέο «Εθνικό Σχέδιο Αναγέννησης»

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε ένα τετραπλό πλαίσιο πολιτικής κατεύθυνσης:

– Ανάπτυξη

– Αναδιανομή

– Ασφάλεια

– Ανθεκτικότητα

Μίλησε για «ρήξεις με μεγάλα συμφέροντα» και για την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις της χώρας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, «όχι όμως από τη βούληση» να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής προοπτικής. Το μήνυμά του ήταν ότι δεν σκοπεύει να ηγηθεί συνασπισμού των υπαρχόντων σχηματισμών, αλλά ενός νέου, ευρύτερου και πιο λειτουργικού φορέα.

«Προσκλήσεις για όλους, ρεζερβέ για κανέναν»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Τσίπρας επανέλαβε ότι η νέα προσπάθεια πρέπει να βασιστεί στη συμμετοχή των πολιτών, χωρίς κλειστές ομάδες ή συμφωνίες κορυφής. «Θα είμαστε ανοιχτοί σε όλους, αλλά δεν θα υπάρξουν θέσεις εξουσίας που να θεωρούνται προνομιακά κατοχυρωμένες», τόνισε.

Η χθεσινή εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για τις επόμενες κινήσεις του, καθώς θεωρείται ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα οριστικοποιηθούν τα οργανωτικά βήματα για τη δημιουργία του νέου φορέα.

Διαβάστε ακόμα: Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας