Σαφές πολιτικό μήνυμα για μια νέα πορεία του προοδευτικού χώρου έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στο κατάμεστο θέατρο Παλλάς, όπου παρουσίασε το βιβλίο του «Ιθάκη». Ο πρώην πρωθυπουργός προανήγγειλε ουσιαστικά μια πρωτοβουλία «επανίδρυσης της δημοκρατικής παράταξης», η οποία —όπως είπε— δεν θα προκύψει από συνεννοήσεις κορυφής, αλλά «από τα κάτω», μέσα από την ενεργοποίηση των πολιτών.

Στην αίθουσα έδωσαν το «παρών» περίπου 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ενώ το κλίμα θύμισε στιγμές ενιαίου χώρου. Το κοινό συχνά τον παρότρυνε να προχωρήσει σε νέο πολιτικό σχηματισμό, με τον Τσίπρα να μιλά για ένα πολιτικό «Big Bang» που θα αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και θα φέρει νέους σχηματισμούς στο προσκήνιο.

«Προσκλήσεις για όλους, αλλά κανένα ρεζερβέ στην πρώτη θέση»

Ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς τα στελέχη του ευρύτερου προοδευτικού χώρου: «Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους, αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στην πρώτη θέση για κανέναν».

Τόνισε ότι η ενότητα δεν μπορεί να χτιστεί πάνω σε «πρόχειρες συγκολλήσεις» που, όπως είπε, εξυπηρετούν μόνο «μικροκομματική επιβίωση».

Κριτική στην κυβέρνηση και αναφορά στην «εντιμότερη κυβέρνηση»

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «λάθος κυβέρνηση», «γενικευμένη διαφθορά», «υποβάθμιση του κράτους δικαίου» και «ατιμωρησία των ισχυρών».

Αναφέρθηκε στα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το εργασιακό τοπίο, σημειώνοντας ότι «η οικονομία πορεύεται με τις παλιές συνταγές που μας έριξαν στα βράχια».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε το κυβερνητικό έργο της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι «ήταν η εντιμότερη κυβέρνηση της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας του τόπου» και ότι «οι πολιτικοί αντίπαλοι δεν μπορούν να αποδομήσουν» τα βασικά της επιτεύγματα.

Κάλεσμα σε ένα «ολιστικό Εθνικό Σχέδιο Αναγέννησης»

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη ενός νέου μοντέλου διακυβέρνησης βασισμένου σε τέσσερις πυλώνες:

Ανάπτυξη, Αναδιανομή, Ασφάλεια και Ανθεκτικότητα.

Πρότεινε, μάλιστα, «Πατριωτική εισφορά» στα πολύ υψηλά εισοδήματα — προσωπικά και εταιρικά — η οποία θα κατευθύνεται αποκλειστικά στη στήριξη της νεολαίας και της νέας γενιάς.

Θέσεις για Ουκρανία, Γάζα και την Ευρώπη

Ο Τσίπρας επανέλαβε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι «παράγοντας ειρήνης» απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ ζήτησε σαφή θέση απέναντι στη γενοκτονία στη Γάζα και αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Παράλληλα, κατηγόρησε την Ευρώπη ότι «θυσιάζει το κοινωνικό κράτος στις αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες» και ότι επιτρέπει την άνοδο της άκρας δεξιάς.

«Η κοινωνία δεν νοιάζεται για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό»

Με έντονη κριτική διάθεση προς τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ο Τσίπρας καταλόγισε «κατακερματισμό, ιδιοτέλεια και αναπαραγωγή της απογοήτευσης».

«Η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για φιλοδοξίες, μετακινήσεις και εσωτερικά παιχνίδια· νοιάζεται για εναλλακτική προοπτική», τόνισε.

Κάλεσμα για ένα νέο κίνημα πολιτών

Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες «να σηκωθούν από τον καναπέ της απογοήτευσης» και να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, σε κάθε πόλη, γειτονιά και χώρο εργασίας. Στόχος, όπως είπε, είναι η δημιουργία μιας «μεγάλης, πολύχρωμης, κινηματικής και προγραμματικά συμπαγούς προοδευτικής παράταξης», ικανής να διεκδικήσει την επόμενη προοδευτική διακυβέρνηση.

Κλείνοντας, συνέδεσε τη σημερινή συγκυρία με το μήνυμα της «Ιθάκης», λέγοντας ότι «όπως τότε φτάσαμε στον προορισμό παρά τις δυσκολίες, έτσι θα τα καταφέρουμε ξανά».

Διαβάστε ακόμα: Γεωργιάδης για το νέο του βιβλίο: Ευχαριστώ τον Τσίπρα για τη διαφήμιση