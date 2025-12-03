Κ. Μητσοτάκης στο 36ο Greek Economic Summit: Συζήτηση για οικονομία, επενδύσεις και Ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις εργασίες του 36ου Greek Economic Summit, το οποίο διοργανώνεται από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός λαμβάνει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, με βασικούς άξονες:

- τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας,

- τις επενδυτικές δυνατότητες που διαμορφώνονται,

- και τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Η συζήτηση εντάσσεται στο πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο επικεντρώνεται στη συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ και στις στρατηγικές που μπορούν να ενισχύσουν το οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη.

