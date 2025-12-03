# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Κ. Μητσοτάκης στο 36ο Greek Economic Summit: Συζήτηση για οικονομία, επενδύσεις και Ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Κ. Μητσοτάκης στο 36ο Greek Economic Summit: Συζήτηση για οικονομία, επενδύσεις και Ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις εργασίες του 36ου Greek Economic Summit, το οποίο διοργανώνεται από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός λαμβάνει μέρος σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, με βασικούς άξονες:

- τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας,
- τις επενδυτικές δυνατότητες που διαμορφώνονται,
- και τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Η συζήτηση εντάσσεται στο πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο επικεντρώνεται στη συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ και στις στρατηγικές που μπορούν να ενισχύσουν το οικονομικό περιβάλλον και την ανάπτυξη.

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης: Τέλος στα εικονικά μισθωτήρια – Οι επιδοτήσεις μόνο σε πραγματικούς παραγωγούς

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»
Πολιτική

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»

Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι
Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι