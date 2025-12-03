Κατάμεστο το Παλλάς για την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα - Ισχυρή πολιτική παρουσία στην εκδήλωση

Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης, συγκεντρώνοντας πυκνό κοινό αλλά και έντονη πολιτική παρουσία. Από νωρίς υπήρξε ενδιαφέρον για την εκδήλωση, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 5:30 μ.μ. και να κλείνουν μία ώρα αργότερα, καθώς η αίθουσα είχε ήδη γεμίσει.

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει το νέο του βιβλίο με αναφορές στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, ενώ από τις τοποθετήσεις του δεν λείπουν οι σαφείς υπαινιγμοί περί ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, γεγονός που ενισχύει την πολιτική βαρύτητα της εκδήλωσης.

Πολυπληθής η πολιτική παρουσία

Στην αίθουσα του Παλλάς παρευρίσκονται στελέχη που έχουν διαμορφώσει την πορεία της Αριστεράς τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους, οι Σωκράτης Φάμελλος, Αλέξης Χαρίτσης, Πέτρος Κόκκαλης, καθώς και οι Κατερίνα Νοτοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Συμεών Κεδίκογλου, Δώρα Αυγέρη, Γιάννης Ραγκούσης, Χρήστος Γιαννούλης, Κώστας Ζαχαριάδης, Στέφανος Τζουμάκας, Αθηνά Λινού, Γιάννης Μαντζουράνης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Σαρακιώτης, Χρήστος Σπίρτζης, Γιώργος Καραμέρος, Κώστας Ζουράρις και πολλοί ακόμη.

Παρόντες είναι και η Έφη Αχτσιόγλου με τον Νίκο Παππά, δύο στελέχη στα οποία ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί κριτική μέσα στο βιβλίο.

Μια ιδιαίτερη στιγμή για τον Αλέκο Φλαμπουράρη

Οι διοργανωτές επέλεξαν να τιμήσουν τον πρόσφατα εκλιπόντα στενό συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού, Αλέκο Φλαμπουράρη, κρατώντας για εκείνον μία θέση στην αίθουσα, πάνω στην οποία είχε τοποθετηθεί ένα τριαντάφυλλο — μια συγκινητική αναφορά σε μία πολυετή πολιτική σχέση.

