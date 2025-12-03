Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση που έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανακοίνωσε την επίσημη απαγγελία κατηγοριών για απάτη, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου σε βάρος της πρώην επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, καθώς και δύο ακόμη υψηλόβαθμων στελεχών.

Οι τρεις ύποπτοι, που συνελήφθησαν την Τρίτη κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης των βελγικών αρχών, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς –όπως ανακοίνωσε η EPPO– δεν κρίθηκε ότι συντρέχει κίνδυνος διαφυγής. Ωστόσο, η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα άλλα δύο πρόσωπα είναι ένα ανώτερο στέλεχος του Κολεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ και ένα ανώτερο στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πηγές που μίλησαν στο Reuters ανέφεραν πως μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ, Στέφανο Σανίνο.

Η υπόθεση αφορά την πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της Διπλωματικής Ακαδημίας της Μπριζ, ενός προγράμματος για την κατάρτιση νέων διπλωματών. Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, στο Κολέγιο της Ευρώπης, αλλά και σε ιδιωτικές κατοικίες.

Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στο Politico ότι η έρευνα ξεκίνησε πριν αναλάβει καθήκοντα η Κάγια Κάλλας ως Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις δεν σχετίζονται με τη νέα ηγεσία.

Η υπόθεση θεωρείται από τις πιο σοβαρές που έχουν φτάσει ποτέ στην EPPO και αναμένεται να απασχολήσει για μεγάλο διάστημα τις ευρωπαϊκές αρχές, καθώς αφορά τον πυρήνα της λειτουργίας των θεσμών και τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων.

Διαβάστε ακόμα: Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»