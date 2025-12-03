Σαφές μήνυμα ότι «ο νόμος είναι ίδιος για όλους» έστειλε ο Ανδρέας Λοβέρδος, σχολιάζοντας δημόσια την περιπέτεια του 19χρονου γιου του, ο οποίος συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία μετά από επεισοδιακή καταδίωξη.

Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο πρώην υπουργός υπογράμμισε ότι δεν ζήτησε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση και πως η υπόθεση πρέπει να ακολουθήσει τη νόμιμη οδό:

«Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Την αρχή αυτή την έχω ακολουθήσει και για τον εαυτό μου και για τον γιο μου. Τελεία και παύλα».

Σε βάρος του νεαρού έχει σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του αποδόθηκαν και τροχονομικές παραβάσεις. Το μισθωμένο όχημα που οδηγούσε κινείτο, σύμφωνα με την αστυνομία, με επικίνδυνους ελιγμούς εντός κατοικημένης περιοχής.

Αναφορικά με δημοσιεύματα που υποστήριξαν ότι ο 19χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;», ο κ. Λοβέρδος διευκρίνισε ότι το στοιχείο αυτό «δεν υπάρχει στη δικογραφία», όπως ενημερώθηκε από τη δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του γιου του.

Ο πρώην υπουργός επισήμανε επίσης ότι τη στιγμή του περιστατικού βρισκόταν στο εξωτερικό. «Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του θα το εξετάσει το δικαστήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ακόμη ότι δεν είχε σκοπό να τοποθετηθεί δημοσίως, αλλά «καθώς το θέμα απασχόλησε πρωινές και βραδινές εκπομπές και δελτία ειδήσεων, είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω».

Η υπόθεση συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον 19χρονο να έχει αφεθεί ελεύθερος και να αναμένεται η δικαστική διαδικασία.

