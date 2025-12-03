Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο Θέατρο Παλλάς, το απόγευμα της Τετάρτης (19:00), αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο ηχηρές δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας σκοπεύει να αξιοποιήσει την εκδήλωση όχι μόνο για να μιλήσει για το περιεχόμενο του βιβλίου του, αλλά και για να ασκήσει δριμεία κριτική στην κυβέρνηση.

Επίθεση στην κυβέρνηση – Κριτική για οικονομία, κοινωνία και θεσμούς

Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι «οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδο», φέρνοντας παραδείγματα από την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Στο επίκεντρο της ομιλίας του θα βρεθούν το αφήγημα της κυβέρνησης περί οικονομικού success story, οι ανισότητες και η συγκέντρωση πλούτου «σε λίγα χέρια», που –όπως αναμένεται να υποστηρίξει– αναπαράγουν το ίδιο παραγωγικό μοντέλο που οδήγησε τη χώρα στην κρίση.

Το πολιτικό μήνυμα της «Ιθάκης»

Ο πρώην πρωθυπουργός θα συνδέσει τα γεγονότα και τα πρόσωπα που περιγράφει στο βιβλίο του με τις πολιτικές εξελίξεις του σήμερα, υπογραμμίζοντας –σύμφωνα με συνεργάτες του– ότι η έκδοση της «Ιθάκης» σηματοδοτεί «τη συνέχιση της διεκδίκησης της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης». Θα επισημάνει ότι «η ιστορία δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των αυτοαποκαλούμενων νικητών».

Αν και δεν αναμένεται να απαντήσει προσωπικά στις πρόσφατες επικρίσεις που δέχτηκε, θα τονίσει ότι «το ίδιο το βιβλίο υπερασπίζεται τα γεγονότα και την αλήθεια που περιγράφει».

Αναφορά στην περίοδο των μνημονίων – Βολές για «Γερούν, Γερά» και «Βάστα Σόιμπλε»

Σημαντικό μέρος της ομιλίας θα αφορά την πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμματα που κυβέρνησαν πριν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να κατηγορήσει ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ότι «χρεοκόπησαν τη χώρα» και την παρέδωσαν «στο έλεος των δανειστών».

Θα θυμίσει την εκτίναξη της ανεργίας, την απώλεια εισοδημάτων, την κατάργηση των 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, καθώς και τις δημόσιες παραινέσεις υπέρ των δανειστών, όπως τα συνθήματα «Γερούν, Γερά» και «Βάστα Σόιμπλε».

Υπερασπίζεται την κυβερνητική του θητεία

Ο κ. Τσίπρας θα εμφανιστεί υπερήφανος για το έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας την «εντιμότητα και ανιδιοτέλεια» της διαδρομής της. Θα επιμείνει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και θα καταλογίσει στα άλλα κόμματα ότι απέτυχαν δύο φορές να κάνουν το ίδιο.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να αναφέρει ότι το 2019 παρέδωσε μια χώρα στην οποία «οι θυσίες του λαού δεν μετατράπηκαν σε απευθείας αναθέσεις ή περιουσίες σε φορολογικούς παραδείσους».

Μήνυμα για το αύριο – Αναφορά σε ολιγαρχία και κλεπτοκρατία

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το ζήτημα της επόμενης ημέρας για τη χώρα. Θα μιλήσει για την ανάγκη αλλαγής συλλογικής κουλτούρας και την επιστροφή των πολιτών στην πολιτική διαδικασία.

Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει –σύμφωνα με τις ίδιες πηγές– στην ανάγκη «συλλογικής αντίστασης απέναντι στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας που σήμερα κυβερνά».

