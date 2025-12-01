Μητσοτάκης: 5 νέοι ελληνικοί δορυφόροι σε τροχιά - Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων

Σε δύο διαφορετικά αλλά απολύτως συνδεδεμένα μέτωπα –την ψηφιακή/διαστημική μετάβαση και την πορεία της ελληνικής οικονομίας– κινήθηκαν τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόσο μέσω TikTok όσο και από το Λονδίνο, όπου μίλησε στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο.

Κεντρικός άξονας και στις δύο παρεμβάσεις του πρωθυπουργού: η εικόνα μιας χώρας που, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, αλλάζει, επενδύει σε τεχνολογία και υποδομές, τηρεί τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις και προχωρά με σταθερό πολιτικό ορίζοντα μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027.

Οι πέντε ελληνικοί μικροδορυφόροι σε τροχιά και το μήνυμα στο TikTok

Σε ανάρτησή του στο TikTok τη Δευτέρα (01.12.2025), ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους 5 δορυφόρους του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», οι οποίοι εκτοξεύτηκαν στο Διάστημα στις 9 το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025) και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Στο βίντεο που «ανέβασε» ο πρωθυπουργός, υπενθύμισε προηγούμενη επίσκεψή του στα γραφεία της ICEYE, σημειώνοντας:

«Χθες (05/08/2025) στην ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους οι οποίοι και θα εκτοξευθούν πολλοί σύντομα».

Στη συνέχεια, συνδέει την εκτόξευση με τη συνολική στρατηγική για την ψηφιακή και τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας, λέγοντας:

«Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης;

Εδώ κάτι αλλάζει!».

«Η Ελλάδα τηρεί τις δεσμεύσεις της» – Το αφήγημα ανάπτυξης από το Λονδίνο

Από το βήμα του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου, στο Λονδίνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε την εικόνα μιας οικονομίας που –όπως υποστήριξε– συνδυάζει «άτεγκτη δημοσιονομική σταθερότητα» με «ατζέντα προσανατολισμένη στην ανάπτυξη».

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στη:

διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων,

ταχεία μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ,

αποφυγή πολιτικών λιτότητας,

ενίσχυση της επενδυτικής δυναμικής της οικονομίας.

Όπως είπε, «σε μια εποχή που οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αγωνίζονται να περάσουν προϋπολογισμούς λιτότητας η Ελλάδα τηρεί τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις, επιτυγχάνοντας σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά διαθέτει επίσης δημοσιονομικό περιθώριο για να στηρίξει τα νοικοκυριά, μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, και να συνεχίσει να προωθεί μία ατζέντα που ευνοεί την ανάπτυξη».

Συνδέοντας την εικόνα της αγοράς με τις προοπτικές της χώρας τόνισε ότι «αυτό που έχουμε πετύχει στην Ελλάδα (…) αντιβαίνει σίγουρα στην ευρωπαϊκή τάση» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει τις επιδόσεις των περισσότερων αγορών το 2026 και το 2027.

«Αύξηση 22% στο πραγματικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα»

Κομβικό σημείο της τοποθέτησής του ήταν η αναφορά στο πραγματικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Όπως είπε, με βάση τα στοιχεία της Eurostat:

«Έχουμε δει μια αύξηση -αφού συνυπολογίσουμε τον πληθωρισμό, πρόκειται για το πραγματικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα- κατά 22% τα τελευταία έξι χρόνια».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι:

η ανάπτυξη δεν τροφοδοτείται πλέον από κατανάλωση με δανεικά,

οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ έχουν ανέβει από 11% σε 17%, με στόχο να φτάσουν στο 20% ή και παραπάνω,

η «ιστορία» της ελληνικής οικονομίας είναι, κατά την έκφρασή του, μια «ιστορία σύγκλισης» με –και ενίοτε υπέρβασης– της Ευρώπης.

Επενδύσεις, τουρισμός και νέοι κλάδοι

Αναφερόμενος στους τομείς στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η πολιτική επενδύσεων δεν αφορά μόνο τον τουρισμό και τη ναυτιλία, παρότι ο τουρισμός παραμένει «καίριας σημασίας».

Όπως ανέφερε:

στόχος του είναι να καταστεί η Ελλάδα «ο νούμερο ένα τουριστικός προορισμός παγκοσμίως», με έμφαση στον ποιοτικό τουρισμό και την επιμήκυνση της σεζόν,

παράλληλα, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες σε ενέργεια, μεταποίηση, logistics, υποδομές, υπηρεσίες, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση (με άνοιγμα σε μη κρατικές δραστηριότητες) και τεχνολογία.

Σε σχέση με τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση πρέπει να οραματιστεί πού θα βρίσκεται η Ελλάδα το 2030 ή και το 2040, φέρνοντας ως παράδειγμα ένα παιδί που θα πάει νηπιαγωγείο τώρα και θα τελειώσει το Λύκειο το 2040 «σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο».

Ενέργεια, κλιματική πολιτική και ενεργειακή ασφάλεια

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε αναλυτικά τη στρατηγική της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας, συνδέοντάς την με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα:

επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

σταδιακή απομάκρυνση από τον λιγνίτη,

χρήση φυσικού αερίου ως μεταβατικού καυσίμου,

παραγωγή πάνω από 50% της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ,

ανάγκη ενίσχυσης της αποθήκευσης (μπαταρίες, αντλησιοταμίευση).

Σημείωσε ότι «για πρώτη φορά εξερευνούμε τους δικούς μας πόρους», αναφερόμενος στην ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας μετά από 40 χρόνια, με τη συμμετοχή της Exxon, της Energean και της HELLENiC ENERGY.

Παράλληλα, περιέγραψε την Ελλάδα ως:

σημείο εισόδου αμερικανικού LNG για την περιοχή,

πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για βαλκανικές χώρες και για την Ουκρανία,

κόμβο για ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Κύπρο και Αίγυπτο και νέες εμπορικές οδούς προς Μέση Ανατολή και Ινδία.

Υποστήριξε ότι η κλιματική πολιτική δεν μπορεί να εξετάζεται ξεκομμένα από την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή και προειδοποίησε ότι «δεν πρέπει να καταστρέψουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία» στο όνομα υπερβολικά φιλόδοξων στόχων.

Ψηφιακή μετάβαση, gov.gr και τεχνητή νοημοσύνη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ψηφιακή μετάβαση «τεράστια ευκαιρία» για την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι:

το κράτος σε ορισμένες περιπτώσεις «προπορεύεται» του ιδιωτικού τομέα,

η πλατφόρμα gov.gr έχει φτάσει να είναι «το δεύτερο δημοφιλέστερο brand στην Ελλάδα» σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,

η ψηφιοποίηση των συναλλαγών με το Δημόσιο έχει φέρει «μετασχηματιστική αλλαγή».

Μίλησε για έναν «Μετασχηματισμό 1.0» (ψηφιοποίηση διαδικασιών) και έναν «2.0», με ένταξη στοιχείων τεχνητής νοημοσύνης για βελτίωση της παραγωγικότητας του Δημοσίου, πάντα σε συνεργασία με μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, αλλά με στόχο –όπως είπε– να αναπτυχθούν εφαρμογές και από ελληνικές εταιρείες.

Έφερε, μεταξύ άλλων, ως παράδειγμα:

την αξιοποίηση της τεχνολογίας στον χωροταξικό σχεδιασμό και την έκδοση οικοδομικών αδειών,

τη συγχώνευση βάσεων δεδομένων για τις αγροτικές επιδοτήσεις, με στόχο «σε ένα χρόνο από τώρα» να διασφαλιστεί ότι κάθε παραγωγός θα λαμβάνει ακριβώς όσα δικαιούται, εξαλείφοντας «περιττό βάρος και διαφθορά».

Ρόλος της Ελλάδας στην Ευρώπη και υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει «ανακτήσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη», γεγονός που –όπως είπε– της επιτρέπει να έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα από αυτό που τυπικά της αναλογεί.

Υπενθύμισε:

την ελληνική πρόταση για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού στην περίοδο της πανδημίας,

τον ρόλο της χώρας στην επανεκκίνηση του τουρισμού,

τον ρόλο της χώρας στην επανεκκίνηση του τουρισμού, την υποψηφιότητα της Ελλάδας για την προεδρία του Eurogroup, σημειώνοντας ότι «δέκα χρόνια μετά τη δημοσιονομική κρίση» η Αθήνα μπορεί αξιόπιστα να διεκδικεί αυτόν τον ρόλο.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της ΕΕ, στάθηκε στην ενέργεια, στις διασυνδέσεις, στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων/ένωση κεφαλαιαγορών, αλλά και στη μείωση της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας που –όπως είπε– συχνά «καταπνίγει την καινοτομία».

Εκλογές την άνοιξη του 2027 και πολιτική σταθερότητα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις επόμενες εκλογές, επαναλαμβάνοντας ότι «θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027» και συνδέοντας την οικονομική πορεία της χώρας με την πολιτική σταθερότητα.

Τόνισε ότι:

«η πολιτική στην Ελλάδα λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί»,

οι πολίτες γνωρίζουν –όπως υποστήριξε– ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση για ασφάλεια και ευημερία,

«η Νέα Δημοκρατία είναι (…) η μοναδική πολιτική δύναμη που έχει αξιόπιστη πρόταση για τη διακυβέρνηση και την πρόοδο της χώρας».

Υπενθύμισε τον σκεπτικισμό που –όπως είπε– υπήρχε πριν τις εκλογές του 2023 και τόνισε ότι τότε «οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι θα παίρναμε 33% και λάβαμε 41%».

Κόστος ζωής, μισθοί και κοινωνική πολιτική

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι το κόστος ζωής αποτελεί «πραγματικό πρόβλημα» και ότι «είναι ευχάριστο να μιλάμε για τις μακροοικονομικές επιδόσεις, αλλά οι πολίτες πρέπει να το νιώσουν στο πορτοφόλι τους».

Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε:

τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος,

την αύξηση των μισθών,

τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στη διανομή των οφελών της ανάπτυξης.

Ανέφερε ότι:

«επιστρέφουμε στην κοινωνία 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή φορολογικών ελαφρύνσεων»,

για νέους κάτω των 25 ετών δεν προβλέπεται φόρος εισοδήματος,

μεταξύ 25 και 30 ετών ο συντελεστής φόρου είναι 9% αντί για 22%,

προβλέπεται μεγαλύτερη έκπτωση φόρου για οικογένειες με παιδιά, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Στον τομέα της υγείας, έκανε λόγο για «ριζικές αλλαγές» στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και για έμφαση στην πρόληψη μέσω προληπτικών εξετάσεων, ως «μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης».

Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη ενός «νέου κοινωνικού συμβολαίου» –έστω κι αν, όπως είπε, δεν του αρέσει ο όρος, επειδή έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολικά– στο οποίο:

οι επιχειρήσεις προσφέρουν καλύτερους μισθούς και παροχές,

οι τράπεζες αυξάνουν τη χρηματοδότηση προς την πραγματική οικονομία,

η κοινή ευημερία αφορά την πλειονότητα των Ελλήνων.

Από τους μικροδορυφόρους στην οικονομία και την επόμενη μέρα

Από την ανάρτηση για τους 5 ελληνικούς μικροδορυφόρους στο TikTok μέχρι την αναλυτική αποτύπωση των στόχων για επενδύσεις, ενέργεια, ψηφιακό κράτος και κοινωνική πολιτική, το μήνυμα που επιχειρεί να στείλει ο πρωθυπουργός είναι ότι «εδώ κάτι αλλάζει» – τόσο σε επίπεδο υποδομών και τεχνολογίας, όσο και σε επίπεδο οικονομικών δεικτών και πολιτικής σταθερότητας, με ορίζοντα –όπως ο ίδιος επαναλαμβάνει– την άνοιξη του 2027 και πέρα από αυτήν.

