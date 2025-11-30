Στο Λονδίνο ο Μητσοτάκης: Κρίσιμες επαφές με funds που διαχειρίζονται 30 τρισ. δολάρια

Η ελληνική οικονομία, οι τράπεζες και οι μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες της χώρας βρίσκονται στο επίκεντρο ενός μεγάλου επενδυτικού γεγονότος που ξεκινά τη Δευτέρα στο Λονδίνο. Περισσότερα από 100 διεθνή funds —με συνολικό υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο που αγγίζει τα 30 τρισ. δολάρια— θα έχουν απευθείας επαφές με την ελληνική αποστολή στο 4ο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο της Morgan Stanley, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το γεγονός ότι στο συνέδριο θα παραστεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στην ενίσχυση της διεθνούς επενδυτικής εικόνας της χώρας.

Η Ελλάδα ως “success story”

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα επανέρχεται δυναμικά στον διεθνή οικονομικό χάρτη. Η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία, η σταθερή δημοσιονομική θέση και οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις έχουν οδηγήσει μεγάλους επενδυτικούς οίκους —όπως Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, HSBC, Bank of America— να διατηρούν θετική στάση για την Ελλάδα και για το 2026.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας:

- Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης: Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Ελλάδα τρέχει με ρυθμό ανάπτυξης σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ε.Ε.



- Δημοσιονομική σταθερότητα: Τα δημόσια οικονομικά υπεραποδίδουν, ενώ το δημόσιο χρέος μειώνεται με γρήγορο ρυθμό.

Πρόσφατη ανάλυση της Wood & Co προβλέπει πτώση του χρέους στο 101,3% του ΑΕΠ έως το 2030.



- Ενεργειακός ρόλος – νέα γεωπολιτική θέση: Με τη δημιουργία του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου και τις υποδομές LNG, η χώρα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ.



- Αναβάθμιση ελληνικής κεφαλαιαγοράς:

Η FTSE Russell ανακοίνωσε ότι το ΧΑ θα ενταχθεί το 2026 στις Ανεπτυγμένες Αγορές, ανοίγοντας την πόρτα σε νέα κεφάλαια.



- Είσοδος στο Euronext:

Η εξαγορά ενισχύει την ελκυστικότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αυξάνει την πρόσβαση των ελληνικών εταιρειών σε διεθνή κεφάλαια.



- Ρεκόρ μερισμάτων:

Το 2025 αναμένεται να ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό του 2007, με τις εισηγμένες να μοιράζουν πάνω από 5 δισ. ευρώ στους μετόχους.

Το “ραντεβού” στο Λονδίνο

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το συνέδριο της Morgan Stanley αποτελεί μια ευκαιρία:

- να παρουσιαστεί το αναπτυξιακό αφήγημα της Ελλάδας,

- να προσελκυστούν νέες άμεσες ξένες επενδύσεις,

- να ενισχυθεί η εικόνα της χώρας ως σταθερού και προβλέψιμου οικονομικού προορισμού.

Με το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, το Λονδίνο λειτουργεί ως κομβικό σημείο για την επόμενη φάση της ελληνικής οικονομικής πορείας.

Διαβάστε ακόμα: Τσίπρας στο Παλλάς: Σκληρή πολιτική ομιλία στην παρουσίαση της «Ιθάκης»