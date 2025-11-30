# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης την έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση που είχε τις προηγούμενες ημέρες με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως τελικά «λειτούργησε διαφημιστικά» για το νέο του βιβλίο «Ρώμη».

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤnews, ο υπουργός σημείωσε ότι η ανταλλαγή βίντεο με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε το ενδιαφέρον του κοινού:

«Οφείλω να τον ευχαριστήσω, γιατί όλο αυτό έκανε το βιβλίο πιο γνωστό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το βιβλίο βασίζεται στα μαθήματα ιστορίας που έχει διδάξει και ότι η σύζυγός του, Ευγενία Μανωλίδου, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωσή του.

Κατάμεστη η παρουσίαση στο Κάραβελ
Η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου έγινε το Σάββατο, με την αίθουσα να είναι γεμάτη. Στο πλευρό του Γεωργιάδη βρέθηκε η οικογένειά του, ενώ το «παρών» έδωσαν υπουργοί, βουλευτές και γνωστά δημόσια πρόσωπα, όπως η Νίκη Κεραμέως, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο Μάκης Βορίδης, η Ντόρα Μπακογιάννη και άλλοι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα βιβλία εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να τα παραγγείλουν.

