Μητσοτάκης: Τέλος στα εικονικά μισθωτήρια – Οι επιδοτήσεις μόνο σε πραγματικούς παραγωγούς

Στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στις πρόσφατες πληρωμές ενισχύσεων, στις αλλαγές για τους αγρότες και στις μεταρρυθμίσεις που προχωρούν σε κρίσιμους τομείς του κράτους. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο στόχος του νέου συστήματος αγροτικών πληρωμών είναι να σταματήσουν τα εικονικά μισθωτήρια και οι παράτυπες δηλώσεις, ώστε οι επιδοτήσεις να κατευθύνονται αποκλειστικά σε «πραγματικούς παραγωγούς για πραγματική παραγωγή».

Σημεία-κλειδιά της εβδομάδας

1. Επιστροφή ενοικίου έως 800€ σε 900.000 νοικοκυριά

Ξεκίνησε για πρώτη φορά η μόνιμη επιστροφή ενοικίου, με αυτόματη πίστωση κάθε Νοέμβριο χωρίς αιτήσεις. Οικογένειες με φοιτητές λαμβάνουν και επιπλέον ενίσχυση για το φοιτητικό σπίτι.

2. Ενίσχυση συνταξιούχων και δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων

Δόθηκε η μόνιμη ενίσχυση των 250€ σε 1,2 εκατ. συνταξιούχους, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά για ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους ΟΠΕΚΑ.

3. Αγροτικές ενισχύσεις: νέο σύστημα, περισσότερη διαφάνεια

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλει 3,3 δισ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 600 εκατ. σε σχέση με το 2024.

Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης είναι μικρότερη φέτος λόγω ελλείψεων σε δηλώσεις περίπου 44.000 αγροτών. Θα γίνει επαλήθευση και θα ακολουθήσει «δεύτερη κατανομή» για τους δικαιούχους.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι το νέο σύστημα:

- εφαρμόζει αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες

- διασφαλίζει ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ

- ευνοεί τους ειλικρινείς παραγωγούς με μεγαλύτερες ενισχύσεις

«Τέλος στα πανωγραψίματα και τις εικονικές μισθώσεις», είπε χαρακτηριστικά.

4. Στήριξη οικογενειών – Περισσότερα παιδιά σε παιδικούς σταθμούς

Με αυξημένα εισοδηματικά όρια, 6.083 επιπλέον παιδιά θα φιλοξενηθούν σε δομές την περίοδο 2025–2026. Ιδιαίτερα ωφελημένες οι πολύτεκνες οικογένειες.

Επίσης, ξεκαθαρίστηκε ότι όλες οι μη μισθωτές μητέρες δικαιούνται την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας.

5. Νέο Κληρονομικό Δίκαιο – Ριζικές αλλαγές από το 1946

Το νέο πλαίσιο:

- επιτρέπει ψηφιακές διαθήκες

- εισάγει κληρονομικές συμβάσεις

- προστατεύει συζύγους και συντρόφους σε ελεύθερη ένωση

- διαχωρίζει τα χρέη του αποβιώσαντος από την προσωπική ευθύνη των κληρονόμων



6. Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή

Συγκεντρώνει ΔΙΜΕΑ, Συνήγορο Καταναλωτή και Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Με 300 νέους ελεγκτές και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, στοχεύει σε ταχύτερους ελέγχους της αγοράς.

7. Ψηφιακό άλμα στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες

Νέο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει:

- ηλεκτρονικούς φακέλους υποθέσεων

- ταχύτερη έκδοση ιατροδικαστικών εκθέσεων

- χρήση AI για σύγκριση δεδομένων

Η πρώτη ιατροδικαστική πράξη με τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη καταγραφεί.

8. Ένα χρόνο Μετρό Θεσσαλονίκης

Σε 11 μήνες: 27 εκατ. επιβάτες και 2,4 εκατ. μετακινήσεις τον μήνα.

Η λειτουργία διακόπηκε προσωρινά για δοκιμές της γραμμής Καλαμαριάς. Θα επανέλθει κανονικά στις γιορτές.

9. Επιτυχίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών

Η Ελλάδα επιστρέφει με 4 μετάλλια. Έχουν ξεκινήσει και τα πριμ συνολικής αξίας 5 εκατ. ευρώ σε αθλητές και προπονητές.

