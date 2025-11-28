Η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζεται στις 3 Δεκεμβρίου – Οι ομιλητές και ο συντονισμός

Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ιθάκη», με τις εκδόσεις Gutenberg να δημοσιοποιούν ήδη την πρόσκληση για την εκδήλωση.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5) και έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 19:00, με ώρα προσέλευσης τις 18:30.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Σύμφωνα με την πρόσκληση των εκδόσεων, στο πάνελ θα συμμετάσχουν προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό και τον πολιτικό χώρο, οι οποίες θα συζητήσουν για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Οι ομιλητές:

- Ιωάννα Λαλιώτου

Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας



- Αντώνης Λιάκος

Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών



- Ευγενία Φωτονιάτα

Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών



- Γιώργος Χουλιαράκης

Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015–2019)

Μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Παρουσίαση και συντονισμός

Την εκδήλωση θα συντονίσουν:

- Μαρία Νικόλτσιου, δημοσιογράφος του Alpha TV

- Αντώνης Αντζολέτος, δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ και της «Καθημερινής»

