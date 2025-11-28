Bloomberg: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης καταθέτει την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή οικονομία, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, να ανακοινώσει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup. Η ανακοίνωση, όπως αναφέρεται, θα γίνει λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας στις 17:00 ώρα Βρυξελλών.

Η παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Πασκάλ Ντόναχιου, που ηγήθηκε του Eurogroup για πέντε χρόνια, άφησε ανοιχτό το πεδίο για την ανάδειξη νέου επικεφαλής. Η επιλογή του διαδόχου θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, στις 11 Δεκεμβρίου, με κάθε χώρα να διαθέτει μία ψήφο ανεξάρτητα από το οικονομικό της μέγεθος.

Ένας ρόλος με βαρύ πολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup θα κληθεί να εκπροσωπήσει τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης σε διεθνή φόρα, όπως η G7, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Παράλληλα, θα έχει στην ευθύνη του τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής μεταξύ των κρατών–μελών, σε μια περίοδο μεγάλων δημοσιονομικών προκλήσεων.

Από τη δεκαετία του 2000, το Eurogroup έχει μεταμορφωθεί από μια ανεπίσημη δομή ανταλλαγής απόψεων σε ένα από τα πιο καθοριστικά όργανα της Ευρωζώνης, ιδίως κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, όταν αποφάσιζε πακέτα διάσωσης και τραπεζικές μεταρρυθμίσεις.

Οι πιθανές υποψηφιότητες και το ευρωπαϊκό σκηνικό

Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη αναμένεται να ανταγωνιστεί, σύμφωνα με το Bloomberg, εκείνη του Βίνσεντ βαν Πίτεγκεμ από το Βέλγιο. Αντιθέτως, ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Κάρλος Κουέρπο δεν προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα, όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος του ισπανικού ΥΠΟΙΚ.

Το γραφείο του Έλληνα υπουργού, ωστόσο, επέλεξε να μην σχολιάσει το δημοσίευμα του Bloomberg.

Γιατί η υποψηφιότητα Πιερρακάκη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική

Όπως σχολιάζει το πρακτορείο, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε διαφορετική οικονομική πραγματικότητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια: έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, παρουσιάζει ανάπτυξη υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και διαθέτει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό της.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, που βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών μόλις οκτώ μήνες, έχει καταφέρει να κερδίσει θετικά σχόλια από τους Ευρωπαίους ομολόγους του. Η προηγούμενη θητεία του στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου ηγήθηκε της μεγάλης ψηφιοποίησης του κράτους, καθώς και η σύντομη παρουσία του στο Υπουργείο Παιδείας, ενισχύουν το ευρωπαϊκό προφίλ του.

Ένα παζλ αλλαγών στις ευρωπαϊκές θέσεις–κλειδιά

Η διαδικασία επιλογής νέου προέδρου του Eurogroup εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα ανακατατάξεων στην κορυφή των ευρωπαϊκών θεσμών. Η θητεία του αντιπροέδρου της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, λήγει τον Μάιο, ενώ μέχρι το 2027 θα αδειάσουν ακόμη τρεις θέσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης εκείνης της σημερινής προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ και του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν.

Ήδη, αρκετές χώρες έχουν αρχίσει να δηλώνουν ανοικτά τις προτιμήσεις τους για αυτές τις θέσεις, κάτι που κάνει την επερχόμενη ψηφοφορία για το Eurogroup ακόμη πιο κρίσιμη στο ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό.

