Ένα από τα πιο εκρηκτικά επεισόδια της κοινοβουλευτικής περιόδου σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (26/11), όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκαν σε σφοδρή αντιπαράθεση σχετικά με την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό του αξίωμα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιχείρησε να διαψεύσει δημόσια όσα καταλογίζονται στο κόμμα της περί “διορισμού” του κ. Καραναστάση, παρουσιάζοντας επιστολή της Λένας Δημοπούλου – της υποψήφιας που είχε τερματίσει πρώτη στην Α’ Αθήνας. Σύμφωνα με όσα διάβασε από το βήμα, η κ. Δημοπούλου ζητούσε να μην γίνεται επίκληση του ονόματός της, θέση που απηύθυνε και προς τον υπουργό.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου προέβαλε στην Ολομέλεια βίντεο που είχε ήδη δημοσιεύσει στο TikTok, καταγγέλλοντας κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της ΝΔ για τον χειρισμό της υπόθεσης. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του προεδρεύοντος Βασίλη Βιλιάρδου, ο οποίος ζήτησε επίμονα να σταματήσει η προβολή, γεγονός που άναψε ακόμη περισσότερο τα αίματα.

Ακολούθησαν έντονοι διάλογοι, με τον υπουργό Υγείας να χαρακτηρίζει «απαράδεκτο» το περιστατικό και να κατηγορεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι παραβιάζει τον κανονισμό. Στην τοποθέτησή του υποστήριξε ότι ο νόμος περί λίστας εντός 18μήνου θεσπίστηκε για την οικονομική ανακούφιση των υποψηφίων, αλλά με βασική προϋπόθεση τον σεβασμό στην πρωταρχική λαϊκή ετυμηγορία. Όπως είπε, «ο πρώτος σε σταυρούς μπαίνει πρώτος στη λίστα», επισημαίνοντας ότι η πρακτική της Πλεύσης Ελευθερίας «δεν ακολουθείται από όλα τα κόμματα».

Απάντηση υπήρξε άμεση από την κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε προσωπικά τον υπουργό για «συστηματικό ψεύδος», τονίζοντας ότι ο ισχυρισμός περί «κλεμμένης έδρας» δεν έχει βάση, αφού τον Μάιο το κόμμα της δεν είχε εκπροσώπηση στη Βουλή. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η επίθεση προς την Πλεύση γίνεται «κατ’ εντολή Μητσοτάκη», ενώ πρόσθεσε ότι αντίστοιχες διαδικασίες έχουν ακολουθήσει στο παρελθόν και άλλα κόμματα.

Η αντιπαράθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερη έκταση όταν ο Γιώργος Λαμπρούλης από τα έδρανα του ΚΚΕ παρενέβη κατηγορώντας την κ. Κωνσταντοπούλου για ψεύδη. Η πρόεδρος της Πλεύσης σήκωσε τον τόνο, κάνοντας λόγο για «στοχευμένη επίθεση» και «εξυπηρέτηση της κυβέρνησης».

Σε εκείνο το σημείο, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, φτάνοντας στο σημείο να πει «ανάγωγη, σταμάτα», κατηγορώντας την ότι δεν σέβεται τον κοινοβουλευτικό διάλογο. Στη συνέχεια επανήλθε στο θέμα της εκπροσώπησης στις λίστες, θέτοντας ζήτημα για τις αντικαταστάσεις γυναικών βουλευτών με άνδρες στο ψηφοδέλτιο της Πλεύσης.

Η σύγκρουση ολοκληρώθηκε με ακόμη πιο οξυμμένες εκφράσεις από την κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία απάντησε ότι ο υπουργός «εκτίθεται με τα ψεύδη του» και τον κατηγόρησε για «χιτλερική συμπεριφορά», αφήνοντας την αίθουσα σε τεταμένο κλίμα.

Διαβάστε ακόμα: Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»