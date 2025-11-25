Ξεκάθαρη διάψευση απέναντι στους ισχυρισμούς του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του «Ιθάκη» έκανε ο Ανδρέας Τσούνης, σύζυγος της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Φώφης Γεννηματά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το ’χουμε» του ΣΚΑΪ, ο κ. Τσούνης τόνισε ότι ο διάλογος που περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός — σύμφωνα με τον οποίο συζητήθηκε το ενδεχόμενο συμμετοχής της Γεννηματά σε μια ευρύτερη κυβέρνηση — δεν υπήρξε ποτέ.

«Ο Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης»

Ο κ. Τσούνης εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό:

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης. Είναι γνωστό και κατανοητό από το σύνολο της κοινωνίας», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, με τη Φώφη Γεννηματά είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας πρότασης πριν από τις εκλογές, καταλήγοντας ότι δεν θα γινόταν ποτέ:

«Είχαμε εκτιμήσει ότι δεν θα γίνει, γιατί φοβόταν το ΠΑΣΟΚ. Φοβόταν ότι θα απορροφούνταν ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ – και όχι το αντίστροφο».

«Ήμουν μπροστά στο τηλεφώνημα – δεν έγινε καμία πρόταση»

Ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά εξήγησε ότι όταν πραγματοποιήθηκε το τυπικό τηλεφώνημα των αρχηγών, μετά τις εκλογές, δεν υπήρξε καμία αναφορά σε συγκυβέρνηση:

«Ποτέ δεν έγινε τέτοια πρόταση. Ήμουν μπροστά και το άκουγα αυτήκοος μάρτυρας».

Ο κ. Τσούνης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επαναφέρει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό:

«Μου κάνει εντύπωση που συνεχίζει να το επικαλείται, θεωρώντας ότι πες-πες κάτι θα μείνει».

«Δεν έχει αλλάξει – είναι ο ίδιος»

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός επαναλαμβάνει την εκδοχή του γεγονότος «δείχνει το ποιόν του ανθρώπου»:

«Δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε ακόμα: Μητσοτάκης: 5 νέοι ελληνικοί δορυφόροι σε τροχιά - Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων