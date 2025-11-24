Άγνωστες πτυχές της πολιτικής του διαδρομής περιγράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο κυκλοφορεί από σήμερα στα βιβλιοπωλεία. Στο μεγαλύτερο μέρος του, ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει λεπτομέρειες από τις κρίσιμες επαφές του με τη ρωσική ηγεσία το πρώτο εξάμηνο του 2015, τις προσδοκίες, τις αμηχανίες, αλλά και τα μηνύματα που –όπως αναφέρει– δέχθηκε από τους διεθνείς συνομιλητές του.

«Η επίσκεψη στη Μόσχα δεν πέρασε απαρατήρητη»

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην πρώτη επίσκεψη της κυβερνητικής αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τον Απρίλιο του 2015, σημειώνοντας ότι από την αρχή είχε στόχο να προκαλέσει πολιτικό θόρυβο στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων.

Όπως γράφει:

(«Η επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου και δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη στα Ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτός εξάλλου ήταν και ο δικός μου σκοπός. Το ταξίδι μου εκείνο είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία στους Ευρωπαίους αρκετές ημέρες νωρίτερα».)

Στην αποστολή συμμετείχαν οι Κοτζιάς, Ήσυχος, Λαφαζάνης και Βαλαβάνη, με τον Τσίπρα να περιγράφει το κλίμα:

(«Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου δημιουργήθηκε η αίσθηση πως τα μισά μέλη της αποστολής που με συνόδευαν νόμιζαν ότι πηγαίναν στην ΕΣΣΔ και όχι στη Ρωσία… Ακόμα και σε μένα… αυτό το ταξίδι προκαλούσε δέος».)

Η αμηχανία Μεντβέντεφ: «Σύντροφε Πρωθυπουργέ»

Ένα από τα περιστατικά που καταγράφει στο βιβλίο του είναι η στιγμή όπου μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας προσφωνούσαν τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ ως «σύντροφο Πρωθυπουργό».

Ο Τσίπρας γράφει πως είδε τον Ρώσο αξιωματούχο να χαμογελά με αμηχανία, ενώ περιγράφει με χιούμορ τη σκηνή:

(«Μα είναι δυνατόν; Αυτοί δεν είναι απλώς παλιοί κομμουνιστές, είναι ταξιδιώτες στον χρόνο».)

και συνεχίζει με την αναφορά στο Goodbye Lenin, σημειώνοντας πως ο Μεντβέντεφ έδειχνε να μην πιστεύει αυτό που παρακολουθούσε.

Ο Turkish Stream και η ρωσική επιφυλακτικότητα

Στο βιβλίο του, ο Τσίπρας υπογραμμίζει ότι η ρωσική πλευρά εξέφραζε θετική διάθεση για τον αγωγό Turkish Stream, αλλά «χωρίς δεσμεύσεις». Όπως σημειώνει, υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά όχι σαφές χρονοδιάγραμμα· μια πραγματικότητα που –κατά την περιγραφή του– έγινε ακόμη πιο ορατή όταν οι συνομιλίες έμπαιναν σε τεχνικό βάθος.

Η συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη και η «ωμή» απάντηση Πούτιν

Η δεύτερη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αγία Πετρούπολη, αποτυπώνεται ως ακόμη πιο αποκαλυπτική. Ο Τσίπρας αναφέρει ότι ζήτησε από τη Ρωσία μια συμβολική αγορά εντόκων 200–300 εκατ. ευρώ.

Ο Πούτιν, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν απολύτως ξεκάθαρος:

(«Θα προτιμούσε… εκείνα τα χρήματα… να τα έδινε σε ένα ορφανοτροφείο, διότι αν τα έδινε στην Ελλάδα, θα ήταν σαν να τα πετούσε σε έναν σκουπιδοτενεκέ… Η Ελλάδα είχε ανάγκη από 300 δισ. και όχι από 300 εκατομμύρια».)

Στη συνέχεια, ο Ρώσος πρόεδρος τον προέτρεψε:

(«Να τα βρεις με την Μέρκελ».)

Σε μια πιο χαλαρή στιγμή, οι δύο άνδρες συζήτησαν για τον Ψυχρό Πόλεμο και τις σφαίρες επιρροής, με τον Πούτιν να σχολιάζει ακόμη και το επεισόδιο του «τσιγαρόχαρτου» Τσόρτσιλ–Στάλιν:

(«Όχι σε μια χαρτοπετσέτα. Σε ένα τσιγαρόχαρτο».)

Μετά το δημοψήφισμα

Ο Τσίπρας περιγράφει και την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μετά το δημοψήφισμα, με τον Πούτιν να τον συγχαίρει και να του απαντά, όταν ζήτησε συμβουλή για την επόμενη ημέρα:

(«Εσύ θα αποφασίσεις τι πρέπει να κάνεις, αλλά πιστεύω ότι μια βιώσιμη συμφωνία θα είναι καλή για όλους».)

Το μήνυμα της Λαγκάρντ: «Τρώω σαρδέλες»

Ένα από τα πιο απρόσμενα περιστατικά του βιβλίου αφορά την Κριστίν Λαγκάρντ. Ο Τσίπρας αναφέρει ότι της έστειλε μήνυμα αναζητώντας στήριξη, για να λάβει μια απάντηση που –όπως γράφει– τον άφησε άναυδο:

(«Ότι μόλις είχε καθίσει σε μια ήσυχη ταβέρνα του Λουξεμβούργου, έτρωγε σαρδέλες… ‘Ό,τι σου δίνουν καλό είναι. Να το πάρεις’».)

Η Φώφη Γεννηματά και το «μας κορόιδεψες»

Τέλος, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται στις επαφές του με τη Φώφη Γεννηματά το 2015, η οποία –όπως γράφει– ήταν κάθετα αρνητική σε κυβερνητική συνεργασία λόγω της παρουσίας Καμμένου.

Σε μια χαρακτηριστική σκηνή, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ του είπε:

(«Μας κορόιδεψες στο Προεδρικό».)

με τον Τσίπρα να απαντά χαμογελώντας:

(«Δύο πράγματα δεν προαναγγέλλονται ποτέ: οι πρόωρες εκλογές και οι νομισματικές υποτιμήσεις».)

